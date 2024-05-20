Бєлоусова можуть "з'їсти": чим неприємне його призначення у міноборони Росії

Замість Сергєя Шойгу міністром оборони Росії кремлівський диктатор Владімір Путін призначив Андрєя Бєлоусова. Він намагатиметься зупинити розкрадання коштів.

Чи вдасться це Бєлоусову, чи його "з'їдять" генерали – залежить від повноважень, які йому надасть Путін. Це 24 Каналу зауважила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова.

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Генерали можуть "вижити" Бєлоусова

Ольга Курносова зазначила, що Бєлоусов намагатиметься зменшити корупцію у міноборони Росії. Однак чим більше російські чиновники крадуть, тим менше грошей витрачається на вбивства українців та знищення наших міст. Тому Бєлоусов – це неприємне призначення.

Хоч Путіну здебільшого приносять звіти, що "все під контролем", але, очевидно, навіть він помітив розкрадання грошей. Тому диктатор попросив Шойгу на вихід та посадив його секретарем Ради безпеки Росії.

Звичайно, через якийсь час, можливо, у генералів вийде "з’їсти" Бєлоусова. Але, можливо, Бєлоусову вдасться цих генералів "під’їсти". Тому що все залежить від об’єму повноважень, які він отримав. Якщо ув'язнення продовжаться, то генералам нічого не залишиться, як слухатись міністра. Інакше сядуть всі,

– припустила опозиціонерка.

Раніше Бєлоусов обіймав посаду радника з економіки. Він показав Путіну своє уявлення, яке сподобалось диктатору. Тому згодом він призначив Бєлоусова першим віцепрем'єром.

"Зараз його призначили не прем'єр-міністром, а міністром оборони. Це означає, що всі остаточні рішення буде приймати сам Путін, а Бєлоусов буде їх лише готувати", – додала політична аналітикиня.

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