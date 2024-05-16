"Неграмотні генерали": опозиційний журналіст пояснив перестановки в оборонному блоці Росії

На Росії відбулися великі кадрові зміни. Владімір Путін звільнив з посади очільника міноборони Сєргєя Шойгу та призначив на його місце економіста Андрєя Бєлоусова.

Чи здатний "новий" військовий кабінет Путіна щось покращити, розповів 24 Каналу ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян. До речі, найбільшою несподіванкою стала відставка секретаря радбезу Ніколая Патрушева.

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Головне завдання нового міністра оборони Росії

Путін завжди говорить одне й теж, що нібито все йде за планом. Звісно, які у нього плани ніхто не знає, мабуть, і сам диктатор. Зараз усі в розгубленості. Країна не очікувала зміни генерала на якогось економіста, проте загалом населення Росії це мало цікавить, адже росіяни моляться тільки одній іконі – Владіміру Путіну.

Портрет нового очільника міноборони Бєлоусова дуже розмитий. Він добре знає табличну програму Excel, точно бачить рядочок "разом" й взагалі нічим непримітний. Єдине, що у нього є із точно поставлених діагнозів – православність головного мозку, а решта – покрите таємницею. Він декілька років був міністром економіки, але ніхто не може згадати, що він взагалі робив,

– мовив Асланян.

За його словами, Росія залишила собі єдину ниву – військову, адже ні економіки, ні політики немає. На території Росії залишився єдиний невеликий безтурботний осередок – Москва, а решта країни в анабіозі.

Бєлоусов як міністр оборони зовсім не відбувся, як людина війни теж, а отже, у нього як у рахівника є одне завдання – виявити, куди все дівається. Виявляється, що зараз головна проблема Путіна не те, що він програє війну, чи те, що закінчилися снаряди, а те, що у нього вкрали скільки, що він сам не зрозумів куди. Тепер він взяв аудитора й за декілька років Бєлоусов повинен буде відповісти на це запитання.

Водночас начальник російського генштабу Валєрій Герасимов залишився на своїй посаді. Ведучий каналу Ходорковський Live іронічно пояснив, чому Путін залишив Герасимова.

"За останні декілька років Герасимов один з небагатьох генералів, який вміє писати. До цього в цілому їх намагалися навчити читати, деякі навчилися, а цей (Герасимов – 24 Канал) ще і цілу книгу видав, таких генералів на Росії не бачили", – додав Асланян.

Кадрові зміни на Росії