Легше затопити, ніж оборонятись: чи досягли окупанти підривом Каховської ГЕС своєї мети

Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами був добре спланованою інформаційною операцією та мав на меті створення перешкоди на шляху наступу українських сил.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Кузан – голова Українського центру безпеки та співпраці. Проте результат цієї катастрофи суттєво не змінить плани ЗСУ. Але ж він також свідчить про стратегію Росії щодо окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

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Дії мали скоординований характер

Росіяни добре підготувалися в медійному плані до підриву Каховської ГЕС. І одразу виступили з чіткою позицією для західних медіа, що це, мовляв, не ми підірвали, постраждали також і російські військові, а також затоплено лівий берег Херсонщини, окупований російськими загарбниками.

Все це відбулось одночасно та мало скоординований характер. І вони до певної міри досягли бажаного результату, тому що західні медіа на сьогодні не мають однозначної відповіді. Вони продовжують чекати висновки західних експертів, перш ніж зробити власні,

– зауважив Кузан.

Однак, на яку ще відповідь можна чекати, адже багато факторів цієї катастрофи дають однозначну відповідь на питання, хто підірвав Каховську ГЕС.

Чи порушили плани ЗСУ

Зокрема, є перехоплені розмови російських командирів, які наказують забратися з першої лінії оборони на Лівобережжі Херсонщини та перейти на другу. І це свідчить про те, що окупанти знали про можливий підрив ГЕС.

Крім того, як відзначив він, росіяни побачили, що невеликі загони російських добровольців на важкій броньованій техніці можуть спокійно проходити повз вибудовані дороговартісні засічні лінії, пірамідки "зуби дракона" та інші укріплення. Вони можуть зайти не тільки на окуповані, але й на російські території.

Це означає, що перша лінія оборони на Лівому березі Дніпра погано вибудована. Тому легше її затопити та спробувати цим зупинити просування українських військ, ніж тримати там свої позиції. До того ж на цьому напрямку була найменша концентрація російських сил,

– наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Однак підрив окупантами Каховської ГЕС не зірвав плани українських сил щодо контрнаступу на цьому напрямку. Адже є заяви українських військових очільників про те, що наступ продовжиться.

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Тактика "випаленої землі"

Проте росіяни повинні робити хоч щось, щоб відзвітувати кремлівському начальству, що вони якось протидіють українським силам. І вони у своїх звітах спишуть дуже багато української техніки та ще багато чого неіснуючого та відзвітують про "успішну" операцію з підриву дамби.

"При цьому вже стає очевидною стратегія росіян щодо окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Адже вони застосовують там тактику "випаленої землі". Тепер є очевидним, що підірвавши ГЕС та створивши екологічно катастрофу, вони не мають подальшого наміру утримувати та забезпечувати ці території", – впевнений Сергій Кузан.

Підрив Каховської ГЕС: коротко