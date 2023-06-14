Ми трохи промахнулися, – 205-та бригада окупантів шокувала зізнанням у підриві Каховської ГЕС

Росіяни припинили заперечувати, що це саме вони винні у знищенні української ГЕС біля Нової Каховки. Російські загарбники вже прямо зізнаються у своїй причетності до екоциду.

205-та окрема мотострілецька бригада армії Росії взяла на себе відповідальність за підрив Каховської ГЕС. Про це окупанти самі заявили у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

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Що сказали загарбники

Російські військові у середу, 14 червня, зізналися у причетності до катастрофи на Херсонщині. Нагадаємо, що Росія влаштувала цей теракт у ніч на 6 червня.

Спочатку загарбники усіляко заперечували свою провину. А кремлівські пропагандисти намагалися перекласти відповідальність на Україну.

Окупанти з 205-ї бригади також визнали, що знищення Каховської ГЕС є екологічною катастрофою, від якої постраждає не тільки Україна, а й Росія. Водночас росіяни почали виправдовувати свій жахливий вчинок "дуже великою загрозою масштабного наступу" з боку ЗСУ на Херсонському напрямку. Також вони назвали підрив цієї дамби "неминучим".

Але... Ми трохи прорахувалися, і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведуть до значних втрат територій,

– зазначається у повідомленні.

Що відомо про 205-ту бригаду

Це мотострілецьке з'єднання сухопутних військ Росії. Цю бригаду також називають "козачою". Вона входить до складу 49-ї загальновійськової армії південного військового округу загарбників.

Бригаду створили у 1995 році під час Першої російсько-чеченської війни. Пунктом її постійної дислокації є Будьонновськ. Це місто розташоване у Ставропольському краї.

Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС росіянами

Соціолог із Німеччини Ігор Ейдман у розмові з 24 Каналом припустив, що світ досі серйозно не відреагував на російський теракт через формальні причини. На його думку, західні країни можуть покарати Росію після створення доказової бази.

Знищення дамби створює загрозу для ядерної та радіаційної безпеки. Адже ЗАЕС використовувала воду з Каховського водосховища. Кандидат хімічних наук Гліб Репіч запевнив, що наразі у ставку достатньо резервної рідини для охолодження реакторів.

Також через росіян під загрозою опинилася й глобальна продовольча безпека. Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що затоплені території України відігравали значну роль в забезпеченні світу їжею.