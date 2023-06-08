Окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС: Генштаб описав їхні втрати
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські загарбники не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС. Тому вони зазнали шалених втрат у живій силі та техніці.
Так, у терористів є як загиблі, так і зниклі безвісти. Серед них також є травмовані.
Важливо Це точно не допомагає наступу, – Зеленський про вплив підриву Каховської ГЕС на дії ЗСУ
В окупантів – шалені втрати через підрив ГЕС
Як розповіли у Генштабі ЗСУ, загарбники не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі збройних сил Росії є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.
Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.
Зауважимо, що 6 червня відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит.
Наслідки підриву Каховської ГЕС: останні новини
- В Укргідроенерго вважають, що для того, щоб побудувати нову станцію, потрібно мінімум 5 років. При цьому – у режимі роботи 24 на 7. Окрім цього, на її створення необхідний мінімум 1 мільярд євро.
- Окуповану Кінбурнську косу водою відрізало від материка. Це сталося після потужного затоплення, спричиненого російським підривом дамби на Каховській ГЕС.
- Україна вже звернулася до ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій. Водночас реакцій з їхнього боку немає.
- Міський голова окупованих Олешок на Херсонщині 7 червня повідомив про жертв підриву Каховської ГЕС. За словами Євгена Рищука, внаслідок потопу у місті загинули 3 особи.
- Після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами на Миколаївщині зріс рівень води. Підтоплення загрожує 13 населеним пунктам.
- Віталій Кім розповів, що наразі реально під загрозою – Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець, тому що до вод Інгульця додалися води Дніпра, в результаті відзначається підвищення рівня води навіть більше, ніж у самому Дніпрі.