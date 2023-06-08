Окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС: Генштаб описав їхні втрати

Російські загарбники не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС. Тому вони зазнали шалених втрат у живій силі та техніці.

Так, у терористів є як загиблі, так і зниклі безвісти. Серед них також є травмовані.

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В окупантів – шалені втрати через підрив ГЕС

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, загарбники не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі збройних сил Росії є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.

Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Зауважимо, що 6 червня відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит.

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