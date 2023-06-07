Не залишимо, – Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС

6 червня російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. На це вже відреагував президент США Джо Байден.

Американський лідер пообіцяв допомогти Україні. До того ж він наголосив, що не залишить нашу державу.

До теми Рівень води збільшиться ще, повінь зруйнувала міст на ріці Інгулець на Миколаївщині

Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС

Так, у Байдена запитали, яке його повідомлення Росії щодо вибуху дамби в Україні. На що він відповів:

Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні,

– сказав президент США.

Підрив Каховської ГЕС: останні новини