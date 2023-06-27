Вода зійшла, тепер видно руйнування: у мережі показали Каховську ГЕС через 3 тижні після підриву
27 червня 2023, 10:01Читать новость на русском
Вже минуло три тижні після того, як російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. Зараз на дамбі – лише одні руйнування.
Вода на Каховській ГЕС вже зійшла. Відповідне відео розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.
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Як виглядає Каховська ГЕС сьогодні
На оприлюднених кадрах можна побачити, що від Каховської ГЕС залишились одні руйнування. Підрив дамби спричинив пошкодження декількох будівель, які розташовані поряд зі станцією.
Також видніється, що вода на ГЕС вже повністю зійшла.
Наслідки підриву Каховської ГЕС через 3 тижні після підриву: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС: останні новини
- Нещодавно очевидець показав, як виглядає Каховське водосховище після вчиненого росіянами екоциду. Він також поділився фото та провів з місця катастрофи невелику трансляцію. Водосховище фактично висохло. На його дні підсихає мул, якого залишилося не так багато.
- Зазначається, що підрив Каховської ГЕС не став центральною темою для російської пропаганди. Хоч це катастрофа, яка матиме далекосяжні наслідки для півдня України, та окупанти тільки заявили, що нібито греблю "підірвали ЗСУ з допомогою артилерії".
- На сьогодні російські окупанти намагаються повернутися на позиції, які займали до підриву греблі Каховської ГЕС. Однак цей процес ускладнюється необхідністю розмінування територій.
- У мережі показали відео, як виглядає Каховське водосховище на правому березі від окупованого Енергодара.
- Іноземні журналісти відвідали Херсонську область. Вони заявили, що Каховське водосховище після прориву дамби стало схоже на пустелю.
- До речі, західні журналісти проаналізували супутникові знімки спустошеного Каховського водосховища. Вони переконані, що через російський теракт постраждали передусім жителі окупованих частин Херсонщини.