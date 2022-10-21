Востаннє загинули близько 100 тисяч людей, – МВС про наслідки можливого підриву Каховської ГЕС

Новопризначений командувач російськими військами Сєргєй Суровікін днями звинуватив Україну у нібито підготовці ударів по Каховській ГЕС, а, як відомо, зазвичай такі заяви росіян є анонсами їхніх же дій. Проте підрив дамби може призвести до екологічної катастрофи.

Ба більше, можуть загинути тисячі людей, як це було у 1941 році. Про це повідомив в ефірі телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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До чого призведе крок "недоброї волі"

Він підкреслив, що дамба Каховської ГЕС була побудована в радянські часи з розрахунком на можливі війни. Відтак щоб її зруйнувати потрібно або її замінувати, або вдарити по ній ядерною зброєю. Зважаючи на звинувачення Росії в бік України, ймовірніше, росіяни замінували дамбу.

Ми розуміємо, що росіяни хотіли б звинуватити у всьому Україну, але все говорить, що це можна зробити лише зсередини,

– підкреслив Вадим Денисенко.

Однак підрив дамби призведе до катастрофи неймовірного рівня. Так, останній раз катастрофа такого рівня в Україні була у 1941 році. Тоді радянські війська під час відступу свідомо підірвали Запорізьку ГЕС, що призвело до смерті близько 100 тисяч людей нижче по течії Дніпра.

І росіяни хочуть повторити це, адже ситуація у них на правому березі Херсонщини дуже складна, їхні логістичні шляхи знаходяться під повним вогневим контролем українських збройних сил, і це може бути актом повної безсилості та капітуляції.

Як можливо запобігти катастрофі

Вадим Денисенко підкреслив, що інформацію про можливий запланований теракт Росії необхідно доносити усьому світові на усіх можливих рівнях. По-перше, це може створити додатковий тиск на країну-агресорку. По друге – це крок на випередження, який може завадити планам росіян звинуватити у катастрофі Україну.

Тому дуже важливо зараз інформаційно на всіх рівнях підіймати це питання, для того, щоб вони не змогли це зробити,

– наголосив Вадим Денисенко.

Розголос планів росіян дає Україні сподівання на те, що Росія не піде на такий крок, адже країні-терористці по закритим дипломатичним каналам доноситься інформація про те, що підрив Каховської ГЕС буде фактично прирівняний до ядерного удару.

Те, що світ повинен реагувати швидко та потужно, вважає й Президент України. Ба більше, він закликав світ реагувати превентивно. "Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики", – заявив Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Підірве – не підірве: думки експертів

Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупанти всіма силами будуть прикривати вхід до Криму, а тому можуть підірвати Каховську ГЕС. Ба більше, якщо зруйнувати цю ГЕС, то форсувати Дніпро буде практично нереально, а відтак це може призупинити контрнаступ ЗСУ.

Натомість депутат Херсонської облради Сергій Хлань вважає, що підрив ГЕС лише нашкодить росіянам, адже тоді буде затоплена Лівобережна частина Херсонщини, де зараз зосередилися окупанти. Відтак він сумнівається, що росіяни дійсно підірвуть дамбу.

У ISW ж вважають, що окупанти таки можуть вдатися до підриву та звинуватити в ньому Україну. Це допоможе їм і виправдати третій принизливий відступ з тимчасово окупованих територій, і значні територіальні втрати в Херсонській області перед народом Росії.

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