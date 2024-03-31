Могли накопичити, однак є "але", – у ВМС відреагували на можливі обстріли "Калібрами"
У ГУР повідомили, що найближчим часом Росія може застосувати крилаті ракети "Калібр". Останнім часом вони їх накопичували. Відомо, що ці ракети базуються, зокрема й на кораблях.
Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що для окупантів така зброя справді є чи не найціннішим активом. За його словами, не варто думати, якщо ворог не виводить своїх кораблів, то так триватиме завжди.
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Чи намагаються росіяни приховати носії своїх ракет
Противник справді міг накопичувати боєкомплект. На жаль, це він робить, навіть попри санкції, хоча не в тому обсязі, який був раніше. Проте українців завжди закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Звісно, вони могли накопичувати, але враховуючи ту величезну паузу, яку вони витримали в застосуванні, то цілком можливо, що вони їх накопичили й скоріш за все ВПК все одно їх робить,
– розповів Дмитро Плетенчук.
Він додав, що у Росії була проблема з логістикою, яка мала стати тимчасовою, але затягнулася в часі. Насправді це не таке складне обладнання для того, щоб завантажувати "Калібри", наприклад, у Новоросійську.
Але все-таки технічні характеристики цих ракет виявилися зовсім не такими, якими їх малювала російська пропаганда. Ці цілі досить нам знайомі, навіть попри те, що фактично повномасштабний напад Росії розпочався з обстрілів саме цими ракетами,
– додав Плетенчук.
Однак траплялися випадки, коли ці ракети збивали навіть великокаліберними кулеметами з землі. Отже, тривогою у жодному разі не можна нехтувати, але поки можна констатувати, що носії крилатих ракет не застосовується і в море вони фактично не виходять,
Один вихід двох субмарин на пів дня, ну це виходом назвати досить складно,
– підкреслив речник Військово-морських сил.
Ситуація у Чорному морі: головне
- Майже весь флот Росії покинув Крим. Там залишився лише один ракетоносій, який ще ні разу не запускав ракет. Мовиться про "Циклон". Бойові одиниці, які є цінними для ворога, перебазували в інші місця.
- Завдяки потужним ударам України Чорноморський флот серйозно скорочується. Відомо, що вдалося знищити третю частину ворожого флоту. У ВМС наголосили, що головною метою України є повна відсутність російських військових кораблів у Азовському та Чорноморському регіонах.
- Втрата потужних кораблів суттєво вплинула на логістику ворога. Виведено з ладу 3 великі десантні кораблі. Переправлення вантажів суднами є найдешевшим способом. Також треба зважати на те, що рух Кримським мостом ускладнений, завдяки операції ГУР і СБУ.