Могли накопичити, однак є "але", – у ВМС відреагували на можливі обстріли "Калібрами"

У ГУР повідомили, що найближчим часом Росія може застосувати крилаті ракети "Калібр". Останнім часом вони їх накопичували. Відомо, що ці ракети базуються, зокрема й на кораблях.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що для окупантів така зброя справді є чи не найціннішим активом. За його словами, не варто думати, якщо ворог не виводить своїх кораблів, то так триватиме завжди.

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Чи намагаються росіяни приховати носії своїх ракет

Противник справді міг накопичувати боєкомплект. На жаль, це він робить, навіть попри санкції, хоча не в тому обсязі, який був раніше. Проте українців завжди закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Звісно, вони могли накопичувати, але враховуючи ту величезну паузу, яку вони витримали в застосуванні, то цілком можливо, що вони їх накопичили й скоріш за все ВПК все одно їх робить,

– розповів Дмитро Плетенчук.

Він додав, що у Росії була проблема з логістикою, яка мала стати тимчасовою, але затягнулася в часі. Насправді це не таке складне обладнання для того, щоб завантажувати "Калібри", наприклад, у Новоросійську.

Але все-таки технічні характеристики цих ракет виявилися зовсім не такими, якими їх малювала російська пропаганда. Ці цілі досить нам знайомі, навіть попри те, що фактично повномасштабний напад Росії розпочався з обстрілів саме цими ракетами,

– додав Плетенчук.

Однак траплялися випадки, коли ці ракети збивали навіть великокаліберними кулеметами з землі. Отже, тривогою у жодному разі не можна нехтувати, але поки можна констатувати, що носії крилатих ракет не застосовується і в море вони фактично не виходять,

Один вихід двох субмарин на пів дня, ну це виходом назвати досить складно,

– підкреслив речник Військово-морських сил.

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