Тато інтернований до Туреччини: у захисника Азовсталі "Калини" народилася донечка
В українського військового Святослава "Калини" Паламара народилась донечка. Заступник командира "Азову" наразі перебуває у Туреччині, куди їх інтернували після обміну.
Радісна звістка про народження донечки з'явилась 4 липня. Дівчинка у сім'ї захисника "Азовсталі" народилась 2 липня у Тернополі.
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Що відомо про поповнення у сім'ї "Калини"
2 липня в Тернополі в родині заступника командира "Азову" Святослава "Калини" Паламара, який після російського полону тимчасово інтернований до Туреччини, та його дружини Антоніни народилася донечка на ім'я Квітослава!
– зазначили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".
Там розповіли, що пара вже виховує сина Лук'яна, який народився у 2016 році в Маріуполі.
Асоціація родин захисників "Азовсталі" привітала щасливих батьків з поповненням у родині та запевнила – вірять, що "Калина" дуже скоро повернеться в Україну і зможе зустрітися зі своєю сім'єю.
Зверніть увагу! Україна зуміла повернути частину захисників "Азовсталі" під час обміну 21 вересня 2022 року. Тоді з російського полону повернулось 215 людей, включно з командирами "Азову". Проте останніх інтернували до Туреччини.
Володимир Зеленський зазначав, що 5 командирів перебуватимуть під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни. Проте їхнім родинам забезпечили можливість з ними бачитися. У Туреччині перебувають:
- Сергій Волинський;
- Святослав Паламар;
- Денис Прокопенко;
- Олег Хоменко;
- Денис Шлега.
Що відомо про "Калину"
- 40-річний Святослав Паламар родом з Миколаєва Львівської області. Він навчався у Львівському торговельно-економічному університеті. Закінчив його після академвідпустки, яку брав, щоб служити в армії. Працював комерційним директором на підприємстві.
- Брав участь в Помаранчевій революції та Революції Гідності. На війні "Калина" з 2014 року.
- Під час оборони "Азовсталі" 20 квітня 2022 року заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповідав про ситуацію на заводі. Зокрема, заявляв, що в "Азові" готові до евакуації заради порятунку особового складу.
- Згодом 8 травня 2022 року він розповідав 24 Каналу, що цивільних евакуювали ціною життя військових. Тоді "Калина" заявляв, що наші військові заслужили на евакуацію.
- Вже після звільнення з полону Святослав Паламар подякував всім захисникам України.
- 1 жовтня 2022 року "Калина" отримав звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".