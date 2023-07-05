Тато інтернований до Туреччини: у захисника Азовсталі "Калини" народилася донечка

В українського військового Святослава "Калини" Паламара народилась донечка. Заступник командира "Азову" наразі перебуває у Туреччині, куди їх інтернували після обміну.

Радісна звістка про народження донечки з'явилась 4 липня. Дівчинка у сім'ї захисника "Азовсталі" народилась 2 липня у Тернополі.

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Що відомо про поповнення у сім'ї "Калини"

2 липня в Тернополі в родині заступника командира "Азову" Святослава "Калини" Паламара, який після російського полону тимчасово інтернований до Туреччини, та його дружини Антоніни народилася донечка на ім'я Квітослава!

– зазначили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Там розповіли, що пара вже виховує сина Лук'яна, який народився у 2016 році в Маріуполі.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" привітала щасливих батьків з поповненням у родині та запевнила – вірять, що "Калина" дуже скоро повернеться в Україну і зможе зустрітися зі своєю сім'єю.

Зверніть увагу! Україна зуміла повернути частину захисників "Азовсталі" під час обміну 21 вересня 2022 року. Тоді з російського полону повернулось 215 людей, включно з командирами "Азову". Проте останніх інтернували до Туреччини.

Володимир Зеленський зазначав, що 5 командирів перебуватимуть під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни. Проте їхнім родинам забезпечили можливість з ними бачитися. У Туреччині перебувають:

Сергій Волинський;

Святослав Паламар;

Денис Прокопенко;

Олег Хоменко;

Денис Шлега.

Що відомо про "Калину"