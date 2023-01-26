Канада готова передати танки Leopard 2 Україні, але міркує про кількість, – CBC News

Захід продовжує надавати Збройним Силам озброєння, допомогаючи Україні звільнювати території. Зокрема, Канада може відправити нашій державі певну кількість бойових німецьких танків Leopard. Про скільки саме одиниць військової техніки йдеться, можна лише здогадуватись.

Очевидно, Канада разом з іншими державами цивілізованого світу вирішила приєднатися до так званої танкової коаліції. ЗМІ повідомляють, що ця країна може передати українській армії близько 4 танків, однак це рішення ще не ухвалено остаточно.

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Коли оголосять про це рішення

Ймовірно, про передачу Києву танків Канада може оголосити уже сьогодні – себто 26 січня. Відомо, що це найстаріше озброєння, яке є у цієї держави. Власне, його Канада закупила у Нідерландів під час афганської війни.

За словами високопоставлених джерел, Канада розглядає можливість передачі Україні чотирьох танків Leopard 2, але рішення ще не було ухвалене,

– мовиться у матеріалі.

Водночас там згадано попередню заяву прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який констатував, що Канада поки не братиме зобов'язань щодо відправлення в Україну танків. Однак він також під час тієї промови сказав, що Канада дуже ретельно придивляється до того, що ще може зробити для підтримки ЗСУ.

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