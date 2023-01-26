Канада готова передати танки Leopard 2 Україні, але міркує про кількість, – CBC News
Джерело:CBC News
Захід продовжує надавати Збройним Силам озброєння, допомогаючи Україні звільнювати території. Зокрема, Канада може відправити нашій державі певну кількість бойових німецьких танків Leopard. Про скільки саме одиниць військової техніки йдеться, можна лише здогадуватись.
Очевидно, Канада разом з іншими державами цивілізованого світу вирішила приєднатися до так званої танкової коаліції. ЗМІ повідомляють, що ця країна може передати українській армії близько 4 танків, однак це рішення ще не ухвалено остаточно.
Читайте також Du hast Leopard 2 та Abrams: чи стане новий "Рамштайн" зброєю контрнаступу ЗСУ
Коли оголосять про це рішення
Ймовірно, про передачу Києву танків Канада може оголосити уже сьогодні – себто 26 січня. Відомо, що це найстаріше озброєння, яке є у цієї держави. Власне, його Канада закупила у Нідерландів під час афганської війни.
За словами високопоставлених джерел, Канада розглядає можливість передачі Україні чотирьох танків Leopard 2, але рішення ще не було ухвалене,
– мовиться у матеріалі.
Водночас там згадано попередню заяву прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який констатував, що Канада поки не братиме зобов'язань щодо відправлення в Україну танків. Однак він також під час тієї промови сказав, що Канада дуже ретельно придивляється до того, що ще може зробити для підтримки ЗСУ.
Допомога від партнерів: останні новини
- Не так давно відбулась зустріч союзників України у місті Рамштайні. На ній було вирішено, що Канада відправить в нашу державу дві сотні броньованих автомобілів Senator. За словами експертів, вони суттєво посилять можливості воїнів ЗСУ на полі бою.
- Окрім того, у Білому домі розповіли, скільки може тривати процес постачання Abrams в Україну. За словами високопоставлених чиновників США, цей процес може відбуватись упродовж декількох місяців. Власне, наші військові повинні навчитись, як правильно керувати цією технікою.
- Водночас Німеччина нарешті ухвалила доленосне для нашої держави рішення про надання Збройним Силам танків Leopard 2. Ймовірно, вони прибудуть у нашу державу до трьох місяців. Проте для широкого загалу все ще достеменного невідомо, про яку саме кількість одиниць військової техніки йдеться.