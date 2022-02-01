Канада закликала громадян залишити Україну, використовуючи комерційні рейси

1 лютого 2022 , 20:38
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Джерело:

уряд Канади

У Канаді звернулися до своїх громадян, які нині перебувають в Україні. Людей закликали залишити територію держави, використовуючи комерційні рейси.

Відповідну інформацію у вівторок, 1 лютого, розмістили на офіційному сайті канадського уряду.

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Уникайте поїздок через постійні загрози з боку Росії та ризик збройного конфлікту. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід виїхати, поки є комерційні рейси,
– мовиться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше Канада оновила рекомендації щодо подорожей на територію нашої держави. Тоді громадянам порадили подумати, чи є їхня присутність в Україні необхідною.

Зверніть увагу! В уряді зазначили, що рішення про подорож – це особистий вибір та відповідальність кожного. Вони лише надають достовірну та актуальну інформацію, задля того, аби такі рішення ухвалювали правильно.

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Автор: Олег Васьків