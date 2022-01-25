Канада закликала сім'ї дипломатів покинути Україну, – ЗМІ
25 січня 2022 , 15:26Читать новость на русском
Джерело:The Globe and Mail
Уряд Канади нібито закликав рідних своїх дипломатів виїхати з України. Таке рішення схвалили через можливу ескалацію Росії.
Кому радять виїхати з України
Видання стверджує, що вже через кілька годин 25 січня влада оголосить офіційне повідомлення про евакуацію. Зауважимо, що посольство в Києві та консульство у Львові продовжать працювати.
Читайте також Австралія не надаватиме Україні військову допомогу, але допоможе у сфері кібербезпеки
Так, виїхати з України рекомендують дружинам чи чоловікам дипломатів, а також їхнім неповнолітнім дітям.
Зауважимо, раніше уряд Канади закликав усіх своїм громадян покинути Україну, якщо їхня присутність тут не є дуже необхідною. Канадська влада зазначила, що рішення про подорож – це особистий вибір та відповідальність кожного.
Які країни теж закликали громадян покинути нашу країну
- МЗС Норвегії заявило, що ситуація в Україні "може зміниться у найкоротші терміни". Саме тому відомство радить не їхати в нашу країну, а тим норвежцям, які вже тут перебувають, уважно стежити за подіями та розглянути можливість повернення на батьківщину.
- Французьке міністерство закордонних справ також закликає своїх громадян не їхати в Україну без особливої потреби. Зокрема у відомстві кажуть, що не варто відвідувати області, які межують з Росією.
- Японія також звернулася до своїх громадян із закликом покинути країну, поки комерційні літаки перебувають в експлуатації.
- В Ізраїлі обговорюють можливу евакуацію українських євреїв. До цього вдадуться у разі нападу Росії.
Це може вас зацікавити – країни вивозять своїх дипломатів з України: відео