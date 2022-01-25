Канада закликала сім'ї дипломатів покинути Україну, – ЗМІ

Уряд Канади нібито закликав рідних своїх дипломатів виїхати з України. Таке рішення схвалили через можливу ескалацію Росії.

Кому радять виїхати з України

Видання стверджує, що вже через кілька годин 25 січня влада оголосить офіційне повідомлення про евакуацію. Зауважимо, що посольство в Києві та консульство у Львові продовжать працювати.

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Так, виїхати з України рекомендують дружинам чи чоловікам дипломатів, а також їхнім неповнолітнім дітям.

Зауважимо, раніше уряд Канади закликав усіх своїм громадян покинути Україну, якщо їхня присутність тут не є дуже необхідною. Канадська влада зазначила, що рішення про подорож – це особистий вибір та відповідальність кожного.

Які країни теж закликали громадян покинути нашу країну

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