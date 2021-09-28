Кандидатів на посади у Кабміні представлять після наради "Слуги народу" в Трускавці, – Арахамія

Давид Арахамія заявив, що нові кадрові зміни у Кабміні можуть відбутися на початку жовтня. За його словами, процес розпочнеться після виїзного засідання "Слуги народу" в Трускавці.

Глава провладної фракції зазначив, що після великої наради партія представить своїх кандидатів на посади міністрів. Про це він повідомив у ефірі одного з телеканалів.

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Кадрові зміни стоять (на порядку денному – 24 канал). Я їх анонсував у кінці вересня, але трохи ми затримуємося. Це, умовно, буде перша декада жовтня,

– сказав нардеп.

"Ми в Трускавці ці питання обговорювати будемо. Я думаю, по приїзду вже будуть анонсовані кандидати та вже зберігати це у секреті не буде сенсу", – додав Давид Арахамія.

Ймовірні кадрові зміни в уряді Шмигаля

На початку вересня ЗМІ, посилаючись на джерела у владі, стали активно писати про зміну трьох міністрів в уряді Дениса Шмигаля.

Йдеться про звільнення міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марини Лазебної, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про можливі зміни в уряді говорили й глава держави Володимир Зеленський та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.