Кандидатів на посади у Кабміні представлять після наради "Слуги народу" в Трускавці, – Арахамія
Джерело:24 канал
Давид Арахамія заявив, що нові кадрові зміни у Кабміні можуть відбутися на початку жовтня. За його словами, процес розпочнеться після виїзного засідання "Слуги народу" в Трускавці.
Глава провладної фракції зазначив, що після великої наради партія представить своїх кандидатів на посади міністрів. Про це він повідомив у ефірі одного з телеканалів.
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Кадрові зміни стоять (на порядку денному – 24 канал). Я їх анонсував у кінці вересня, але трохи ми затримуємося. Це, умовно, буде перша декада жовтня,
– сказав нардеп.
"Ми в Трускавці ці питання обговорювати будемо. Я думаю, по приїзду вже будуть анонсовані кандидати та вже зберігати це у секреті не буде сенсу", – додав Давид Арахамія.Зверніть увагу! Виїзне засідання фракції "Слуга народу" відбудеться у готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. Пройдуть збори 1 – 2 жовтня.
Ймовірні кадрові зміни в уряді Шмигаля
- На початку вересня ЗМІ, посилаючись на джерела у владі, стали активно писати про зміну трьох міністрів в уряді Дениса Шмигаля.
- Йдеться про звільнення міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марини Лазебної, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
- Про можливі зміни в уряді говорили й глава держави Володимир Зеленський та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.