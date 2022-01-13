Канцлер Німеччини анонсував зустріч представників "нормандської четвірки"

Олаф Шольц заявив, що найближчим часом відбудеться зустріч представників "нормандської четвірки". Однак точної дати політик не уточнив.

Канцлер зазначив, що Німеччина вітає перемовини у "Нормандії", та анонсував підготовчу роботу. Про це він повідомив на брифінгу 13 січня з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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Ми намагаємося також активізувати нормандський формат. Ми з французьким президентом неодноразово намагалися привести в рух цей формат,

– сказав Олаф Шольц.

До слова, Еммануель Макрон 7 січня поінформував про те, що Франція та Німеччина впродовж наступних тижнів мають намір ініціювати чергову зустріч в нормандському форматі.

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Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.

Наразі розмови відбуваються лише на рівні міністрів і радників. Востаннє така зустріч відбулася 6 січня й тривала 4,5 години у Москві. На ній були присутні представники Франції, Німеччини й Росії, однак з України не було нікого.

Перед тим керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив із політиками телефоном.

У Кремлі заявили, що під час зустрічі домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва.

Перед тим, 11 листопада 2021 року, мали відбутися переговори на рівні міністрів закордонних справ. Однак Москва їх зірвала.

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