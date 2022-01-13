Канцлер Німеччини анонсував зустріч представників "нормандської четвірки"
13 січня 2022 , 18:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олаф Шольц заявив, що найближчим часом відбудеться зустріч представників "нормандської четвірки". Однак точної дати політик не уточнив.
Канцлер зазначив, що Німеччина вітає перемовини у "Нормандії", та анонсував підготовчу роботу. Про це він повідомив на брифінгу 13 січня з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
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Ми намагаємося також активізувати нормандський формат. Ми з французьким президентом неодноразово намагалися привести в рух цей формат,
– сказав Олаф Шольц.
До слова, Еммануель Макрон 7 січня поінформував про те, що Франція та Німеччина впродовж наступних тижнів мають намір ініціювати чергову зустріч в нормандському форматі.
Нормандський формат: останні новини
- Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.
- Наразі розмови відбуваються лише на рівні міністрів і радників. Востаннє така зустріч відбулася 6 січня й тривала 4,5 години у Москві. На ній були присутні представники Франції, Німеччини й Росії, однак з України не було нікого.
- Перед тим керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив із політиками телефоном.
- У Кремлі заявили, що під час зустрічі домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва.
- Перед тим, 11 листопада 2021 року, мали відбутися переговори на рівні міністрів закордонних справ. Однак Москва їх зірвала.