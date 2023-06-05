Розпластаний, поруч з конем: Путіна жорстко висміяли на карикатурі WP

У газеті The Washington Post опублікували карикатуру з російським диктатором, що лежить на землі, прикутий до місця тракторами з українськими прапорами. Кінь, що прив'язаний мотузками поряд з Путіним, вочевидь, символізує армію окупантів.

Автор карикатури Майкл де Аддер згодом прокоментував її у твітері. Багатьох людей малюнок обурив – проте не через переможеного Путіна, а через "жорстоке поводження з конем". До долі бункерного президента читачам WP немає діла.

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Карикатура на Путіна у відомій газеті

У своїй карикатурі для WP художник зобразив Володимира Путіна прикутим до землі – адже своїм нападом на Україну він загнав себе у безвихідне становище. Поряд з ним, також перетягнутий мотузками, лежить і кінь, що уособлює армію окупантів.

Деякі люди не погоджуються з цією карикатурою. Вони вважають, що вона була намальована з натури жорстоко звʼязаного коня. При створенні цієї карикатури жоден кінь не постраждав,

– написав Майкл де Аддер.



Карикатура на російського диктатора / Фото з твітеру Майкла де Аддера

На карикатурі Путін одягнений у військову форму і переможено та здивовано вдивляється у небо – вочевидь, він не очікував такого грандіозного провалу своїх військ під час війни в Україні. Деякі коментатори у твітері побачили у картинці схожість зі сценою з "Мандрів Гуллівера", де головний герой опинився у такому ж становищі, що і російський диктатор.

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