На Курахівському напрямку тривають 6 боїв: карта бойових дій на 1 червня

Сили оборони вже 829 днів відбивають атаки росіян на фронти, стримуючи їх подальше просування. Ворог намагається тиснути на Сіверському та Курахівському напрямку.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Також окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку з початку доби нашими воїнами відбито одну атаку противника поблизу Липців. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

За вчорашню добу, за уточненими даними, ворог втратив на цьому напрямку 126 окупантів. Крім того, українські захисники знищили 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Трьом артилерійським системам противника завдано пошкоджень.

Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували в районі Дружелюбівки. Зазнали втрат і відійшли.

За минулу добу на цьому напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 79 осіб. Знищено один танк Т-80 та пошкоджено автомобіль.

Нанапрямку на цей час триває п’ять бойових зіткнень неподалік Роздолівки та Івано-Дар’ївки. Втрат наших позицій не допущено. Ситуація контрольована.

Ворог тисне на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку з початку доби відбито одну спробу противника просунутися в районі Кліщіївки. Підрозділи Сил оборони стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції. Нанапрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час тривають два бойових зіткнення поблизу Сокола та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Російські війська атакують на Покровському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку тривають шість боїв поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Водяного. Ситуація напружена, але залишається під контролем наших захисників.

Окупанти активізувалися на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Роботиного. Втрат позицій не допущено.

У Генштабі заявляють, що на решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Що відомо про наслідки нічної атаки