Ворог менше атакує в районі Авдіївки, але біля Бахмута – пекло: карта бойових дій за 20 лютого
Джерело:Генштаб ЗСУ
Найгарячішою залишається ситуація на Сході нашої держави: Сили оборони продовжують стримувати окупантів. Водночас інтенсивність наступів ворога суттєво знизилась на певних ділянках.
Вівторок, 20 лютого, це уже 727 доба від початку повномасштабної війни Росії проти України. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має карта бойових дій.
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Зведення з напрямківВолинський та Поліський напрямки. ОСУВ "Північ" повідомляє, що ситуація на Півночі залишається стабільною, без суттєвих змін.Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог утримує військову присутність у Бєлгородській області, активізував диверсійну діяльність та зміцнює мінно-вибухові загородження. Також в ISW стверджують, що Росгвардія перекинула додаткові підрозділи в Бєлгородську областьКуп'янський напрямок. Як зазначає ОСУВ "Хортиця", відбито чотири спроби наступу біля Синьківки, ворог завдав авіаударів по населених пунктах в цьому районі.Лиманський напрямок. Противник атакував з підтримкою авіації, але наші підрозділи вистояли в районах Тернів та Білогорівки.Бахмутський напрямок. Відбито 14 атак окупантів, ворожого авіаційного удару зазнало місто Нью-Йорк. У ЗСУ зауважували, що росіяни ведуть фронтальний наступ на Богданівку та атакують фланги населеного пункту. Водночас російські пропагандисти писали про просування на один кілометр біля Іванівського.
Росіяни намагаються просуватися в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepStateАвдіївський напрямок. Українська армія відійшла в цьому районі на іншу лінію оборони. ОСУВ "Таврія" констатує, що наші захисники відбили 9 атак. Разом з тим в Інституті вивчення війни пишуть, що після захоплення ворогом Авдіївки темп наступальних операцій росіян сповільнився.
Який вигляд має лінія фронту біля Авдіївки: дивіться на карті від DeepStateМар'їнський напрямок. Сили оборони стримують ворога, відбивши 21 атаку неподалік Георгіївки та інших населених пунктів.Новопавлівський напрямок. Противник здійснив ще одну невдалу спробу наступу в районі Старомайорського.Запорізький напрямок. Відбито 11 атак загарбників, зокрема біля Малинівки та Роботиного.Херсонський напрямок. Відповідає за цю ділянку фронту ОСУВ "Одеса". Захисники утримують позиції, відбили за добу 5 штурмів окупантів.
Ворожі війська на лівому березі Дніпра в Херсонській області: дивіться на карті від DeepState
Втрати російських окупантів
Як пишуть у Генштабі вранці 20 лютого, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Також ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 ЗРК противника.
- Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 23 ударних безпілотників типу Shahed-136/131, які атакували міста нашої держави.
- Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.
- За минулу добу наша армія ліквідувала ще 1 230 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 404 950 солдатів.
- Крім того, 19 лютого повідомляли, що українські сили збили ще два російські винищувачі. Власне, літаки Су-34 і Су-35 на Сході України.