Ворог 38 разів намагався прорвати оборону ЗСУ у районі Новопавлівки: карта бойових дій 29 лютого

Українські захисники продовжують тримати оборону по всій лінії фронту. Втім, їм вдається не лише стримувати ворожі наступи, але й вибивати противника з позицій.

Так, вчора бійці Третьої окремої штурмової бригади вибили росіян із Красногорівки, що на Донеччині. Загалом протягом доби на фронті відбулася майже сотня бойових зіткнень.

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Що відбувається на пекельному Сході

Напротивник двічі ходив в атаку околицях населених пунктів Синьківка та Табаївка, що на Харківщині. Обидві ворожі штурми були відбиті Силами оборони. Наворог був активніший. Він 12 разів невдало атакував в околицях Терни, Ямполівки (Донецька область) та Білохорівки (Луганська область). Нанаші захисники відбили 9 атак окупантів в околицях Іванівське та Кліщіївка, що на Донеччині. Наукраїнські військові відбили 25 разів російських атак в околицях населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, що у Донецькій області.

Окупанти пруть на Орлівку: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога у околицях Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівки та Урожайне (Донеччина). На цьому напрямку росіяни здійснили майже 40 спроб прорвати українську оборону.

Росіяни намагалися захопити Красногорівку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Нанаші воїни відбили одну атаку противника на схід від Роботине, що на Запоріжжі.

Ворог намагався повернути контроль над Роботине: дивіться на карті

На Півночі окупанти зберігають присутність

Сирський прокоментував ситуацію на фронті

Наросіяни не полишають намагань вибити українських військових з позицій на лівому березі Дніпра. Усі 4 спроби штурмів ворога завершилися невдачею.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Головком наголосив, що росіяни продовжують активно наступати на багатьох напрямках лінії фронту.

Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль,

– повідомив Сирський.

Відомо, що сьогодні, 29 лютого, українські захисники збили черговий літак Су-34. Крім того, ЗСУ вдарили по скупченню російських військ в Оленівці, що на Донеччині. Майже 20 окупантів загинули, ще 12 поранені.