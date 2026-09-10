Огляд подій війни на фронті та в тилу за 10 вересня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску:

Сили спеціальних операцій завдали рекордного удару на відстані близько 3000 кілометрів, уразивши російські заводи в Новому Уренгої;

3-й армійський корпус завдав серйозних втрат російським окупантам під Лиманом;

Росія влаштувала провокацію з дронами у Молдові неподалік від літака, на борту якого перебував президент Зеленський.

Детально про ці та інші подій 10 вереся – в текстовій версії огляду Андрія Дрозди на 24 Каналі.

Варварські удари росіян по Києву та Сумах

У Києві сьогодні російський безпілотник влетів в автозаправну станцію в Голосіївському районі. Це АЗС "Укрнафта".

У момент, коли лунала повітряна тривога і наближався цей дрон до АЗС, персонал і клієнти залишили територію автозаправного комплексу. Але єтроє постраждалих серед людей, які знаходилися поруч із АЗС. На щастя, обійшлося без загиблих.

Попередження про такі удари по АЗС в Києві з'являлися напередодні, кількома днями раніше. Йшлося про те, що є така можливість, на жаль, загроза проведення подібних ударів з боку ворога. Адже по АЗС в інших містах росіяни вже били.

фото – ДСНС

Зараз дронами кишить небо і на Київщині. І очевидно, що ворог одного дня мав би провести таку атаку. На жаль, це сталося. І тепер, очевидно, потрібно і в столиці запроваджувати додаткові правила безпеки. Обладнати АЗС укриттями, сховищами, хоча б бетонними капсулами. І власне реагувати на ці загрози, бо це нова реальність.

Бачимо, що ці дрони тепер регулярно прилітають по АЗС і на Сумщині, і на Харківщині, і тепер уже в столиці такі удари є.

У Сумах росіяни надвечір 9 вересня вдарили дронами по торгово-розважальному центру в самому центрі міста. Удар відбувся вчора ввечері, якраз у той момент, коли було найбільш людно у цьому торговому центрі. Били по входу фактично у цей комплекс, і, звичайно, постраждали люди, які були зовні, на паркінгу, і заходили, виходили з цього торгово-розважального центру.

фото – Сумська ОВА

Маємо звідти кадри. Не все можна, звісно, показувати, але принаймні те, що рятувальники оприлюднили, — бачимо, горіло декілька автомобілів, пошкоджена сама будівля. Ми сьогодні спілкувалися з речником ДСНС Сумщини і, власне, почули деталі, що там відбувалося.

Місце було популярне у сумчан, серед мешканців міста. І, як каже речник ДСНС, це було єдине місце в Сумах, де можна було бодай на кілька хвилин, на короткий час забути про війну, про бойові дії, бо там була все ж таки атмосфера певної цивілізації, якої війна не торкнулася своєю чорною рукою.

Але росіяни навмисне провели цю терористичну атаку саме в той момент, коли там було найбільше людей, аби спричинити невелику кількість жертв і призвести до важких наслідків. Загинули внаслідок цього удару двоє молодих людей — хлопець і дівчина, їм було по 21 року. Ще близько 20 людей вважаються пораненими, постраждалими від цих ударів, у тому числі підлітки, які там були на місці події.

Такий жах влаштовують росіяни у тих містах, які ближче до них, до їхньої території. Сьогодні Росія атакувала ТРЦ знову.

Українська відповідь: атаки по Сочі, Махачкалі та Новому Уренгою

У відповідь на російський терор Україна проводить свої операції й атакує не цивільних, а воєнні об'єкти або цілі подвійного призначення.

Українські безкіпажні катери морські атакували порт Сочі вночі. Росіяни дуже перелякалися. Ніхто не загинув, щоправда, пишуть про вісьмох постраждалих. Але шуму і паніки було багато. Навіть зупиняли концерт співачки Тетяни Буланової (пам'ятаєте таку?).

Там у Сочі бачимо, що і повітряна атака була, ППО намагалися відбивати нальоти дронів. Знаємо, що напередодні були удари по інших містах причорноморського узбережжя — там і Геленджик, і Анапа, і Новоросійськ. Всюди були уражені воєнні об'єкти.

Носії ракет, зокрема, були уражені: фрегат "Адмірал Есен", тральщик "Железняков" і також великий десантний корабель "Петро Моргунов" були цілями наших ударів у Новоросійську минулої доби. Ну, а ще були уражені російські засоби воєнної авіації, бортовий винищувач, бомбардувальник Су-30.

Вранці стало відомо, що бонусом до цієї колекції є ураження дуже важливий ракетних крейсерів "Буян-М". Тепер вони навряд зможуть запускати свої "калібри" по Україні.

Супутникові знимки, що підтверджують ураження в порту Новоросійська (фото – Exilenova+):

Окрім Сочі, маємо підтвердження також ураження порту в Махачкалі. Це вже Каспійське море. Звідти теж є кадри, є відео. Долетіли туди наші безпілотники і провели цю операцію Сили спеціальних операцій.

Нагадаємо, Махачкалінський морський торговельний порт у Республіці Дагестан — єдиний незамерзаючий глибоководний порт Росії на Каспійському морі. Там великі кораблі заходять, зокрема вантажопідйомністю до 10 000 тонн, танкери можуть заходити в цей порт з осадкою до 10 метрів. Тому було обрано цей об'єкт для атаки.

Цей порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі росіян у торгівлі з Іраном і перевезенні різноманітних вантажів, у тому числі боєприпасів, вантажів воєнного призначення.

Окремо про операцію рекордної дальності — приблизно на 3000 кілометрів. Сили спеціальних операцій провели удар по Новому Уренгою. Це Ямало-Ненецький автономний округ на території Росії!

Новоуренгойський і Пуровський заводи, гіганти, які переробляють газ на газовий конденсат, були ціллю цієї операції. Дронам вдалося подолати 3000 кілометрів.

До нинішнього дня цей автономний округ вважався абсолютно безпечним тилом для агресора, зазначають наші спецпризначенці. Ну тепер уже таке поняття, як тил, є доволі умовним. Може, десь в Росії на Далекому Сході ще вважається щось безпечним тилом. Але бачимо, що заводи горять і по них прилетіло – факели вогняні піднімаються у небо.

Наприклад, Новоуренгойський завод із переробки газу на газовий конденсат має проєктну потужність мало не 20 млн тонн сировини на рік. Пуровський — трохи менший, понад 13 мільйонів тонн, але це справді важливі для російської економіки об'єкти.

У Силах спеціальних операцій заявили, що це рекордна за дальністю операція. Крім того, є зафіксовані самі дрони безпосередньо там у повітрі місцевими мешканцями.

Літак Зеленського і дрони над Молдовою

Росіяни намагалися чи то атакувати літак Зеленського в аеропорту Кишинева, чи то зірвати цей візит президента України до Норвегії. Але факт є факт.

Як ввечері 9 вересня заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, відкладався в часі рейс Зеленського, політ із Кишинева до Норвегії, у зв'язку з тим, що російські дрони літали у повітряному просторі Молдови, де знаходився цей літак. І, як заявив пан Стере місцевим журналістам, літак Зеленського ледь не зіткнувся з дроном, коли мав злетіти у Молдові.

Знаємо доволі мало деталей про цей інцидент, але відомо, що президент летів з Кишинева до Осло. Це було 8 вересня. Зеленський летів до Норвегії, і цей виліт довелося відкласти. Після затримки борт Зеленського таки вилетів, але була реальна потенційна загроза атаки безпілотника по аеропорту.

Як заявляють в уряді Молдови, і також посол Молдови в США вже давав коментарі, у Кишиневі вважають, що це не була випадковість. У той момент два принаймні російські безпілотники увійшли в повітряний простір Молдови і кружляли там. Один полетів у напрямку Румунії. Очевидно, це була свідома атака чи провокація в той момент, коли президент Зеленський мав скористатися летовищем у Кишиневі.

Ми знаємо, що раніше Зеленський літав у такі міжнародні поїздки з Польщі, з військового хабу НАТО в Жешові, але зараз через конфлікт із Навроцьким вирішили змінити аеропорт. Вже не Жешув, а тепер Кишинів. Бачимо, що в Молдові є додаткові фактори ризику і загрози.

Насправді – просто так росіяни б'ють по пропускних пунктах на кордоні в Одеській області і з Молдовою. Ситуація безпекова дуже там непроста, тому є питання, чи варто далі із Кишинева президенту літати.

Ракети для F-16 майже вичерпано?

Журнал The Economist (який писав, що Путін боїться, що його повісять), тепер пише, що в Україні майже закінчилися ракети для F-16.

Йдеться про ракети, які абревіатурою називаються AIM, тобто AIM-120 або AIM-9, американського виробництва ракети, які очевидно є в обмеженій кількості в Україні. Вони закінчуються.

І зараз не просто так Німеччина на "Раммштайні" заявила про термінову передачу своїх запасів Україні не тільки ракет-перехоплювачів до Patriot, але і до F-16.

Про це говорив міністр Пісторіус вчора. І також європейські партнери долучаються до термінової закупівлі для України додаткових боєприпасів, ракет-перехоплювачів за програмою.

Куп'янський напрямок: зачистка північніше міста

Триває зачистка території північніше Куп'янська в районі Дворічної. Там працює, зокрема, бригада "Рубіж" корпусу "Хартія". Цеі добровольці з країн, зокрема Південної Америки. Їм вдалося там уже кілометрів 15 квадратних звільнити в районі села Западне і містечка Дворічне в ході наших атак, зачисток і рейдових дій.

Ця операція пов'язана із наміром скоротити російський плацдарм північніше Куп'янська за рікою Оскіл для того, аби полегшити ситуацію в самому Куп'янську, куди росіяни намагаються просочуватися оцім згаданим вузьким плацдармом або коридором.

Харківщина: просочування ворога в прикордонні зони

Фіксується багато просочувань російської піхоти в прикордонних районах, зокрема, біля Білого Колодязя і Великого Бурлука.

Росіяни заходили в такі села, як Бочкове, Охрімівка, Волохівка, де йшли бої, район Дворічного, Дьохтярного, землянок. Йдеться також про район вклинення біля села Артільне. І від Артільного теж ворог рухався піхотними групами в район Анискиного, Водяного, Вільховатки, Устинівки, Купиного і так далі.

Самі росіяни стверджують, що їхнє угрупування військ "Північ" або "Север" ведуть бої з українською 129-ою бригадою і 157-ю бригадою в цьому районі – північніше Приколотного, Білого Колодязя, Великого Бурлука. І задача їхня полягає в тому, аби з'єднати відповідно ці місця вклинення, інфільтрації на українську територію між собою і закріпитися десь в районі Красного Яру, Лукашового.

Поки що складно сказати, що тут росіянам вдається зробити, але ситуація непроста. Є велика "сіра зона". Ситуація тут дійсно складна. Росіяни докладають зусиль, аби її дестабілізувати. Б'ють безпілотниками також по нашій логістиці в цьому районі. Водночас очевидно, що в ворога немає там великих резервів для того, аби розвинути там якийсь наступ углиб української території.

Лиман: найбільший український успіх року, про який не всі говорять

Щодо Лиману та зрізання російського виступу північніше міста є різні чутки, але офіційно ніхто коментарів не дає по цій операції.

Триває режим оперативної секретності щодо цієї операції, яку проводить Третій армійський корпус, його підрозділи, зокрема 60 – 66 бригади і деякі підрозділи Третьої окремої штурмової. Принаймні один механізований батальйон був задіяний, може, й більше.

Але ми знаємо, що іноземні оглядачі, той же Клеман Молен, уже показували, як ця операція розвивалася впродовж літа: у червні, липні та серпні в кілька етапів було проведено операцію зі зрізання цього виступу на північ від Лимана, між Лиманом і Боровою.

Туман війни в районі Лиману розсіюється / Скріншот карти DeepState

Третій армійський корпус блискуче з цим впорався, відкинувши росіян фактично до річки Жеребець, яку вони раніше перетнули і намагалися рухатися далі на Святогірськ (той самй, який Путін офіційно "захопив "1 вересня 2026-го року в Бішкеці – 24 Канал) до Осколу на захід і на Слов'янськ, відповідно, на південний захід. Зрозуміло, що командири Третього армійського корпусу не в захваті, що така інформація з'являється зараз на широкий загал. Але тут уже, як то кажуть, шила в мішку не сховаєш.

Чотири місяці триває операція. Вже дуже багато даних про те, яких успіхів загалом досягли українські війська. Зараз, очевидно, триває фінальний етап операції – зачистка деяких районів, де все ще залишаються росіяни, можливо, витіснення ворога за річку Жеребець. Тут уже складно сказати, але ми розуміємо, що загалом цю операцію можна назвати найбільшим українським виграшем, перемогою вже за цей рік.

І це не єдина велика операція, яку наші провели. Ми знаємо, що і біля Куп'янська наші проводили контратаки, і Олександрівський напрямок, і тепер Лиман. Тут, очевидно, відбулася вражаюча операція. Причому вона справді відбулася в режимі таємності. Фактично 4 місяці, навіть знаючи про те, що там відбувається, аналітики мовчали, оглядачі мовчали, ніхто особливих деталей не розголошував для того, аби операція вдалася. І зараз можна сказати, що вона справді вдалася.

Костянтинівка: бої за межами міста і зрив планів ворога

По Костянтинівці: тут тактичні зміни відбулися. DeepState показує, як росіяни намагаються обходити місто з лівого флангу через район Іллінівки, Довгої Балки в напрямку Осиокового і Олексієво-Дружківки. До речі, Осикове, Олексієву Дружківку наші раніше зачищали. Кілька тижнів тому були тут зачистки. Очевидно, що бої в цьому районі й далі відбуваються.

Ситуація в районі Костянтинівки загрозлива / Скріншот карти DeepState

Також з іншого флангу ворог на Молочарку постійно здійснює тиск. І насправді тут карта теж по DeepState наздоганяє ситуацію.

По Костянтинівці ситуація складна. Але вдалося нав'язати ворогу бої за межами вже Костянтинівки, на північ від Костянтинівки. І в межах самого міста так само зберігаються наші позиції, тобто ведуться бої проти ворога, аби не дати йому далі на північ рухатися вже в напрямку Дружківки в лоб.

Фактично після того, як зрізано було цей лиманський виступ ворога і пішли прахом усі плани обійти слов'янсько-краматорську агломерацію з півночі, росіянам залишається лише план у лоб атакувати, відсунути на Миколаївку зі сходу, на Краматорськ зі сходу. Ну і пробувати пробиватися з півдня через Костянтинівку.

Огляд подій війни 10 вересня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: