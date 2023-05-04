Провальний наступ ворога, запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку: карта фронту на 4 травня

Уже 485 добу повномасштабної війни українські захисники та захисниці героїчно боронять рідну землю від російського агресора. Окупанти не полишають спроб наступати на Сході нашої держави.

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Що відбувається на фронті, розповідає та показує на карті 24 Канал.

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Агресор продовжує тактику терору

Росія продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору. Упродовж минулої доби окупанти завдали 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснили 67 обстрілів з РСЗВ. На жаль, знову постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ворожих ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою,

– наголосили у Генштабі.

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Найзапекліші бої – за Бахмут і Мар'їнку

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На цих ділянках фронту за минулу добу Сили оборони відбили 40 російських атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Ситуація на різних напрямках фронту

Нанапрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка особового складу російських територіальних військ. На– ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Росії. Протягом минулої доби з артилерії та мінометів агресор обстріляв населені пункти Бучки Чернігівської області; Нововасилівка, Рожковичі, Ворожба, Басівка, Юнаківка, Миропілля і Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині. Наокупанти наступальних дій не проводили. Загарбники обстріляли Тополі, Кам'янку, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Лиман Перший, Кислівку, Крохмальне та Берестове Харківської області. Нанапрямку противник намагався наступати в районі Білогорівки з метою пошуку слабких місць в нашій обороні, однак, без успіху. Під вогнем артилерії Макіївка і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське і Спірне – Донецької. Нанапрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби загарбники без успіху вели наступальні дії у напрямку Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області. Нанапрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав. Російські військові обстріляли Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Ласточкине, Сєверне, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське. Наагресор намагається покращити своє тактичне положення. Українські захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Окупанти обстріляли Красногорівку Донецької області. Нанапрямку ворог обстріляв Вугледар, Богоявленку, Новоукраїнку, Пречистівку, Золоту Ниву та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують оборонятися. Російські терористи завдали ракетного удару по Запоріжжі та авіаудару по Кізомису Херсонської області.

З артилерії обстріляли населені пункти Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області; Капулівка на Дніпропетровщині; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Кізомис та Херсон. На жаль, загинули цивільні.

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Що відбувається на полі бою: дивіться карту

Росіяни проводять примусову паспортизацію на Херсонщині

У Генштабі розповіли, що в Генічеському районі тимчасово окупованої території Херсонської області загарбники проводять примусову паспортизацію українців. Росіяни постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщені між населеними пунктами. Також до людей з українськими паспортами показове упереджене ставлення.

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Українські воїни потужно гатять по окупантах

За минулу добу наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс загарбників.