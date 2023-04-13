Запеклі бої за Мар'їнку, 45 відбитих атак на Сході: карта бойових дій станом на 13 квітня

В Україні вже 414 доба повномасштабної війни. Російські загарбники намагаються наступати на чотирьох напрямках. Однак, наші захисники продовжують давати потужну відсіч ворогу.

Що відбувається на фронті станом на ранок 13 квітня, доповіли у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

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Окупанти продовжують вбивати цивільних

Упродовж минулої доби агресор завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Також здійснив понад 40 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. На жаль, загиблі і поранені серед мирного населення. Ще 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Слов'янська.

Росія продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

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Росіяни зосередили зусилля на наступі

Частина російських підрозділів перебуває у Білорусі

Що відбувається на різних напрямках фронту

Попри численні втрати в техніці та живій силі окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на. Завдяки мужності кожного українського воїна, упродовж минулої доби на цих ділянках фронту було відбито понад 45 атак ворога.напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ російських збройних сил продовжують перебувати на території Білорусі. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. Окремі з'єднання та частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки, здійснено шляхом призову військовослужбовців запасу. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, а також продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл Харківської області.– протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.– ворог продовжує вести наступ, намагається взяти під повний контроль Бахмут, бої тривають. Упродовж минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Хромове та біля Богданівки і Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка, Курдюмівка, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.– противник вів наступальні діїв районах населених пунктів Сєверне, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Втім, успіху не досяг. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку. Водночас ворожих обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних дій не проводили. Окупанти обстріляли населені пункти Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Де ворог обороняється

напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Упродовж минулої доби російські терористи обстріляли обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області; Козацьке, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Кізомис Херсонської області та Херсон.

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Яка ситуація на полі бою: дивіться карту

Загарбники посилюють контррозвідувальний режим на ТОТ

За даними Генштабу, окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області та навколо збільшилася кількість блокпостів і патрулів. Там ворог активно проводить фільтрацію місцевого населення.

До речі, схожа ситуація у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування своїх підрозділів, загарбники почали обмежувати певні маршрути руху таксистам. окрім того, в'їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації.

Сили оборони знищують ворога

Авіація Сил оборони завдала ще 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих безпілотники типу "Орлан-10".

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію.