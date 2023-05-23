ЗСУ все ще тримають Бахмут, росіяни наступають на кількох напрямках: карта боїв за 23 травня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська протягом минулої доби намагалися наступати на кількох напрямках, зокрема і в Харківській області. Водночас найзапекліші бої тривають на Донбасі.
Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу на цих напрямках відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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Як і раніше, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
Росіяни наступали біля Масютівки та БілогорівкиНа Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Противник завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки Харківської області. Також росіяни обстріляли населені пункти в Харківській і Луганській областях.
Росіяни наступали в районі Масютівки: карта бойових дійНа Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Там же та поблизу Верхньокам'янського Донецької області – завдали авіаударів. Також артилерійських обстрілів зазнали кілька населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.
Окупанти наступали в районі Білогорівки: карта боїв
Яка ситуація у БахмутіНа Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали понад 10 міст і сіл Донецької області.
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
Речник Східного угруповання Сергій Череватий напередодні розповів, що на Бахмутському напрямку нашим військовим вдалося на різних ділянках просунутися від 200 до 400 метрів. Українські підрозділи тримають оборону в південно-західній частині міста.
Карта бойових дій на Авдіївському напрямкуНа Мар'їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Також ворожих обстрілів зазнало село Побєда, що неподалік.
Карта боїв у Мар'їнці
Яка ситуація на інших напрямках
На Шахтарському росіяни не проводили наступальних дій та продовжують оборонятися на Запорізькому й Херсонському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Сили оборони відпрацьовують по окупантах
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах.
- Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів Shahed та 9 ворожих розвідувальних БпЛА.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.