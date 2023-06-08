ЗСУ займають панівні висоти під Бахмутом, невдалі наступи росіян: карта боїв за 8 червня

На Сході України тривають запеклі бої українських військових з окупантами. Сили оборони перейшли з оборони в наступ на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Російські військові наступали відразу на чотирьох напрямках.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, але не мав успіху. Водночас у Міноборони напередодні заявили, що наші воїни перейшли в наступ . Силам оборони вдалося зайняти кілька панівних висот на підступах до Бахмута.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Де ще наступають росіяни

протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Ворог завдав авіаударів та вів вогонь з артилерії.

Росіяни наступали в районі Веселого

противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка та Первомайське. Для обстрілів ворог використав авіацію та артилерію.

Мапа боїв в районі Авдіївки

наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по Красногорівці та здійснив артилерійські обстріли кількох населених пунктів.

Карта боїв у Мар'їнці

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони знищують загарбників

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.

противник завдав авіаударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Також ворог вів вогонь з артилерії.ворог завдав авіаударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Шахтарського. Також росіяни обстріляли кілька населених пунктів.противник продовжує вести оборонні дії. Для ударів по населених пунктах ворог використав авіацію та артилерію.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння.