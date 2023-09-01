Це найкращий варіант виконання бойових завдань: які переваги картонних дронів

Служба безпеки України використовує картонні дрони проти ворога. Та картон для цих дронів – це пресований папір з певним просоченням, який витримує потік повітря та тримає БпЛА під керуванням.

Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що картон дуже підходить для того, аби дрон тримався у повітрі, а потім знищив ціль. До слова, після вибуху уражаючі елементи картонних дронів накривають доволі велику площу.

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"Він виконує своє завдання. Ніде він не розмокне. Є механізм керування – це певна система зв'язку, двигун, батарея. Усе це картон прекрасно утримує півтори, максимум дві години у повітрі", – наголосив льотчик-інструктор.

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Переваги картонних дронів

До того ж це дешевий продукт. А Україні треба велика кількість безпілотників. Чим вони дешевше – тим краще. Тому, це перевага таких БпЛА.

Ще один плюс картонних дронів – це дуже маленька ефективна площа розсіювання. Вона як у горобця. Адже в основному відображення сигналу радіолокатора противника йде від металевих частин – двигуна, батареї та системи управління.

Через маленьку ефективну площу розсіювання локатор системи ППО росіян може просто не помітити безпілотник. Або навіть сприйняти його як шум – тобто навіть не показувати його на екрані.

З цього боку, напевно, це найкращий варіант для виконання бойових завдань,

– зауважив Роман Світан.

Як можна удосконалити розробку

Військовий експерт додав, що також цей дрон можна покращити. Наприклад, замінити двигун на керамічний внутрішнього згорання. А ще – поставити пластиковий паливний бак.

"І тоді він може пройти ту саму відстань трохи швидше. Тут є куди інженерній думці рухатися", – додав полковник ЗСУ в запасі.

Дрони нищать ворога