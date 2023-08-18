"Можуть закінчити війну до кінця року": чим особливі касетні боєприпаси для HIMARS

Колишній спецрадник Залужного Ден Райс закликав партнерів надати Україна касетні боєприпаси дo HIMARS. Якщо Україна отримає 2000 таких касетних ракет, то, на його погляд, війна закінчиться. Така заява має логічні підстави.

Ракети з касетним наповненням є зброєю, яка справді може неймовірно змінити ситуацію на полі бою. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, чому такі снаряди важливі для України і як вони можуть дозволити набагато швидше закінчити війну.

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У чому особливість касетних снарядів до HIMARS

Касетні снаряди мають всередині кілька десятків маленьких 200-грамових суббоєприпасів. Натомість ракета з касетним наповненням має кілька десятків суббоєприпасів M77, які містять більше пів кілограма вибухівки. При чому із наповненням для створення "реактивного потоку", яка пропалює до 10 сантиметрів броні.

Фугас в пів кілограма – це серйозна річ, вона завдасть набагато більше проблем для російської армії. Дальність тих снарядів, що у нас є – десь 25 кілометрів, а ракета M77 для HIMARS має 47 кілометрів. Фактично вдвічі більше,

– зауважив Роман Світан.

Завдяки збільшеній дальності ЗСУ змогли б дістати вже до дивізійних тилів ворога. Варто зауважити, що це майже гарантовано повний вивід з ладу будь-якої логістики забезпечення фронту окупантів.

"Щойно в достатній кількості у нас з'являться ці ракети, ми відріжемо постачання на всьому фронті, де будуть працювати ці боєприпаси. Але двох тисяч, мабуть, буде замало. Їх десятки тисяч є, зокрема, в Європі, де їх готуються утилізувати. Ми можемо зробити це безплатно", – наголосив полковник запасу.

В Європі є близько 20 тисяч таких боєприпасів. Якби їх передали Україні, то, на думку Світана, війну справді можна було б закінчити за кілька місяців. Ба більше, він додав, що вже до кінця року ЗСУ змогли б вийти до адмінкордонів 1991 року.

Роман Світан пояснив особливість касетних снарядів до HIMARS: дивитись відео

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