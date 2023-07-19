Майже неможливо захиститися: чи можна використати касетні снаряди в Бахмуті
Касетні боєприпаси, які Україні передали США, посприяють наступу Сил оборони. Від цієї зброї російським окупантам майже неможливо сховатися.
Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Як відомо, касетні боєприпаси вже привезли в Україну.
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"Касетні боєприпаси можуть вибухати як на землі, так і не долітаючи до неї. Тоді майже неможливо захиститися – хіба що в укріплених бліндажах. В окопах захисту від такого підриву немає", – зазначив Гетьман.
Що таке касетні боєприпаси
Вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку, руйнують споруди, створюють перешкоди на полі бою.
ЗСУ можуть застосувати касетні боєприпаси в Бахмуті
Як відомо, Україна надала письмові гарантії, що використовуватиме касетні боєприпаси лише на полі бою й мінімізує ризики для мирного населення.
Оскільки Бахмут практично знищений дотла і там не лишилось цивільного населення, Сили оборони можуть накривати його цими боєприпасами. Якщо там і лишились мешканці, захисники точно знають, де саме вони перебувають, та не битимуть по цих місцях.
Касетні боєприпаси для України: коротко
- Ввечері 7 липня стало відомо, що США вирішили передати Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден зазначив, що це рішення "було дуже важким".
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час застосування касетних боєприпасів Київ керуватиметься певними принципами. Зокрема, Сили оборони використовуватимуть ці боєприпаси лише для звільнення окупованих територій і знищення максимальної кількості російських загарбників, уникаючи міських районів і постійно звітуючи.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що, найімовірніше, Сили оборони застосовуватимуть ці снаряди на відкритих територіях. Так вдасться правильно виставити баланс сил.