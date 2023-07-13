Росіяни злякались касетних боєприпасів: як вони вирішили захищатися від них

Україна отримала касетні боєприпаси від США. Натомість росіяни вже злякалися і, ймовірно, вирішили змінити свою тактику розташування.

Про неї 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він пояснив основну перевагу касетних боєприпасів.

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Росіяни налякалися

Командувач Операцією об'єднаних сил "Таврія" генерал Олександр Тарнавський 13 липня підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США. Відповідно й росіяни, проаналізувавши дану інформацію, відійшли з місцевості потенційної для ураження цим видом зброї.

Ймовірно, вони зайшли у житлову забудову. Бо є зобов'язання, що ці боєприпаси не будуть використовуватися по густій житловій забудові там, де є цивільне населення. Ми розуміємо, що не всі евакуювалися,

– припустив Черник.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив 5 ключових принципів , яких наша країна дотримуватиметься у використанні касетних боєприпасів. Один з пунктів – не використання їх в міських районах (містах), аби уникнути ризиків для мирного населення.

З іншого боку, своїм переміщенням росіяни полегшили роботу українським силам оборони на деяких ділянках. І це теж може бути плюсом.

"Противник робить висновки, але якщо вони виходять із зон, де є їхня оборона у відкритому полі, то вони полегшують нам роботу, бо самі якусь частину ділянок звільнили", – пояснив військовий експерт.

Петро Черник про переваги касетних боєприпасів: дивитись відео

Переваги боєприпасів

Касетні боєприпаси – вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних зарядів. Вони здатні розсипатися великою площею і уражати військову техніку та особовий склад противника. Він невеликий за розмірами і здатний прилітати в будь-які щілини. Наприклад, траншеї бліндажів і таке подібне.

"Із 72 елементів якийсь точно проникне у щілину. Їхня потужність менша, але щільність на умовний квадратний метр більша. Касетні боєприпаси дуже корисні і потрібні. Вони збільшать коефіцієнт винищення противника у межах від 15 до 20%", – додав Черник.

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