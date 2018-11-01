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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Кастинг майбутніх президентів, – журналіст про мету візиту Меркель в Україну

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      Меркель прибула в Україну на "кастинг" майбутніх президентів?
      Меркель прибула в Україну на "кастинг" майбутніх президентів? / Фото з відкритих мереж

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель прилетіла до Києва 1 листопада, щоб обговорити з президентом України Петром Порошенком низку важливих питань, зокрема, мінські угоди, ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму, а також дипломатичну кризу між Києвом і Москвою в Азовському морі. Але не лише заради цього глава уряду ФРН здійснила свій візит до української столиці саме зараз.

      Головна мета візиту Меркель – це "кастинг майбутніх президентів" України. Таку думку у статті для німецького видання Mitteldeutscher Rundfunk висловлює журналіст Денис Трубецкой.

      Читайте також: Меркель – не месія, – експерт про візит канцлера Німеччини

      Хоча офіційно президентська кампанія в країні розпочнеться тільки 31 грудня, вже зараз всюди видніється політична реклама потенційних кандидатів у президенти. До того ж восени 2019 року пройдуть парламентські вибори, тому цей період стане вирішальним для визначення майбутнього України, пише автор статті.

      У зв'язку з цим у Берліна і Брюсселя виникла проблема з вибором відповідного кандидата з найперспективніших претендентів на пост глави держави, якими, на думку багатьох німецьких політиків, є Юлія Тимошенко та Петро Порошенко. Тому Меркель і приїхала в Україну на кастинг майбутніх президентів. Вона хоче намацати ґрунт,
      – вважає журналіст.

      Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.

      Що потрібно знати про Ангелу Меркель – дивіться відео:

       

      Теги: Новини України Новини політики Ангела Меркель Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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