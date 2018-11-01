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      Кастинг будущих президентов, – журналист о цели визита Меркель в Украину

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      Меркель прибыла в Украину на "кастинг" будущих президентов?
      Меркель прибыла в Украину на "кастинг" будущих президентов? / Фото из открытых сетей

      Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Киев 1 ноября, чтобы обсудить с президентом Украины Петром Порошенко ряд важных вопросов, в частности, минские соглашения, ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму, а также дипломатический кризис между Киевом и Москвой в Азовском море. Но не только ради этого глава правительства ФРГ осуществила свой визит в украинскую столицу именно сейчас.

      Главная цель визита Меркель – это "кастинг будущих президентов" Украины. Такое мнение в статье для немецкого издания Mitteldeutscher Rundfunk высказывает журналист Денис Трубецкой.

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      Хотя официально президентская кампания в стране начнется только 31 декабря, уже сейчас повсюду виднеется политическая реклама потенциальных кандидатов в президенты. К тому же осенью 2019 года пройдут парламентские выборы, поэтому этот период станет решающим для определения будущего Украины, пишет автор статьи.

      В связи с этим у Берлина и Брюсселя возникла проблема с выбором подходящего кандидата из самых перспективных претендентов на пост главы государства, которыми, по мнению многих немецких политиков, является Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Поэтому Меркель и приехала в Украину на кастинг будущих президентов. Она хочет нащупать почву,
      – считает журналист.

      Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончатся ее полномочия главы правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

      Что нужно знать об Ангеле Меркель – смотрите видео:

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Ангела Меркель Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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