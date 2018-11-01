Кастинг будущих президентов, – журналист о цели визита Меркель в Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Киев 1 ноября, чтобы обсудить с президентом Украины Петром Порошенко ряд важных вопросов, в частности, минские соглашения, ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму, а также дипломатический кризис между Киевом и Москвой в Азовском море. Но не только ради этого глава правительства ФРГ осуществила свой визит в украинскую столицу именно сейчас.

Главная цель визита Меркель – это "кастинг будущих президентов" Украины. Такое мнение в статье для немецкого издания Mitteldeutscher Rundfunk высказывает журналист Денис Трубецкой.

Читайте также: Меркель – не мессия, – эксперт о визите канцлера Германии

Хотя официально президентская кампания в стране начнется только 31 декабря, уже сейчас повсюду виднеется политическая реклама потенциальных кандидатов в президенты. К тому же осенью 2019 года пройдут парламентские выборы, поэтому этот период станет решающим для определения будущего Украины, пишет автор статьи.

В связи с этим у Берлина и Брюсселя возникла проблема с выбором подходящего кандидата из самых перспективных претендентов на пост главы государства, которыми, по мнению многих немецких политиков, является Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Поэтому Меркель и приехала в Украину на кастинг будущих президентов. Она хочет нащупать почву,

– считает журналист.

Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончатся ее полномочия главы правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

Что нужно знать об Ангеле Меркель – смотрите видео: