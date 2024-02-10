Весь час порушує верховенство права, – євродепутатка з Угорщини висловила, що думає про Орбана
Віктор Орбан неодноразово створював перешкоди Україні та робив скандальні заяви, що підігравали Кремлю. Однак не всі угорські політики схвалюють його проросійські дії.
Євродепутатка з Угорщини Каталін Чех в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснила своє ставлення до скандального Віктора Орбана. Вона є співзасновницею угорської опозиційної партії "Моментум".
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Чи заслуговує Угорщина на санкції через Орбана
Нещодавно Європарламент проголосував за резолюцію, в якій закликав Раду ЄС активізувати статтю 7 проти Угорщини. Ця стаття дозволяє позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства. Наша журналістка запитала євродепутатку, чи є потреба в тому, аби обмежити право голосу угорського уряду.
Відколи Віктор Орбан перебуває у владі, він весь час порушує верховенство права, порушує європейське законодавство, і понад п'ять років проти нього в Раді ЄС триває процес за статтею 7. І я гадаю, що нині саме час розглянути питання про голосування з цього приводу,
– заявила Каталін Чех.
Як пояснила євродепутатка, якщо інші члени Ради не переконані, що проблеми з верховенством права вирішені, то є санкція згідно з європейським законодавством, якої потрібно дотримуватися спільноті з верховенством права. Вона висловила сподівання, що Рада ЄС діятиме відповідально.Зверніть увагу! Каталін Чех – заступниця голови проєвропейської політичної групи Європарламенту Renew Europe та членкиня комітету закордонних справ та комітету з питань бюджету.. У 2017 році вона стала співзасновницею угорської центристської опозиційної партії "Моментум", а у 2019 – євродепутаткою.
Інші заяви євродепутатки про Орбана
- Каталін Чех в інтерв'ю заявила, що російська пропаганда проникла в угорську суспільну полеміку. За її словами, це робить ЄС слабшим, а Угорщину – менш безпечною. Також це допомагає Владіміру Путіну.
- Угорська євродепутатка зауважила, що державні ЗМІ Віктора Орбана фактично стали рупором Russia Today або Sputnik, тобто рупором Кремля. Однак навіть за умови дезінформації більшість угорців співпереживають Україні.
- Також Каталін Чех в інтерв'ю зізналася, що зраділа відсутності Орбана на голосуванні за початок перемовин про вступ України до ЄС. На її думку, Євросоюз потрібно реформувати, щоб уникати ситуацій, як у випадку з угорським прем'єром.