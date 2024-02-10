Весь час порушує верховенство права, – євродепутатка з Угорщини висловила, що думає про Орбана

Віктор Орбан неодноразово створював перешкоди Україні та робив скандальні заяви, що підігравали Кремлю. Однак не всі угорські політики схвалюють його проросійські дії.

Євродепутатка з Угорщини Каталін Чех в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснила своє ставлення до скандального Віктора Орбана. Вона є співзасновницею угорської опозиційної партії "Моментум".

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Чи заслуговує Угорщина на санкції через Орбана

Нещодавно Європарламент проголосував за резолюцію, в якій закликав Раду ЄС активізувати статтю 7 проти Угорщини. Ця стаття дозволяє позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства. Наша журналістка запитала євродепутатку, чи є потреба в тому, аби обмежити право голосу угорського уряду.

Відколи Віктор Орбан перебуває у владі, він весь час порушує верховенство права, порушує європейське законодавство, і понад п'ять років проти нього в Раді ЄС триває процес за статтею 7. І я гадаю, що нині саме час розглянути питання про голосування з цього приводу,

– заявила Каталін Чех.

Як пояснила євродепутатка, якщо інші члени Ради не переконані, що проблеми з верховенством права вирішені, то є санкція згідно з європейським законодавством, якої потрібно дотримуватися спільноті з верховенством права. Вона висловила сподівання, що Рада ЄС діятиме відповідально.

Інші заяви євродепутатки про Орбана

Каталін Чех в інтерв'ю заявила, що російська пропаганда проникла в угорську суспільну полеміку. За її словами, це робить ЄС слабшим, а Угорщину – менш безпечною. Також це допомагає Владіміру Путіну.

Угорська євродепутатка зауважила, що державні ЗМІ Віктора Орбана фактично стали рупором Russia Today або Sputnik, тобто рупором Кремля. Однак навіть за умови дезінформації більшість угорців співпереживають Україні.

Також Каталін Чех в інтерв'ю зізналася, що зраділа відсутності Орбана на голосуванні за початок перемовин про вступ України до ЄС. На її думку, Євросоюз потрібно реформувати, щоб уникати ситуацій, як у випадку з угорським прем'єром.

Каталін Чех – заступниця голови проєвропейської політичної групи Європарламенту Renew Europe та членкиня комітету закордонних справ та комітету з питань бюджету.. У 2017 році вона стала співзасновницею угорської центристської опозиційної партії "Моментум", а у 2019 – євродепутаткою.