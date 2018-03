На початку осені вийде оновлений музичний каталог Beatles.

Уже незабаром фани Beatles зможуть суттєво розширити свої колекції: на початку осені вийде оновлена версія музичного каталогу легендарної групи. Apple Corps Ltd. та EMI Music оголосили, що нові диски з'являться в цілому світі 9 вересня - того ж дня, коли вийде відеогра Beatles: Rock Band. У кожну платівку ввійде документальний фільм про альбом. Також видадуть музичний бокс Beatles in Mono, куди, серед іншого, включать оригінальні монофонічні версії десяти альбомів.Наразі невідомо, як виглядатиме ситуація з легальним завантаженням музичного каталогу Beatles. "Дискусії стосовно цифрового розповсюдження каталогу триватимуть", - заявили в Apple Corps Ltd. та EMI Music. І додали, що новий каталог - плід чотирирічної праці інженерів у славнозвісній Abbey Roads Studios у Лондоні.