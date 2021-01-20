Повернулись додому 5 українських моряків, що були на борту суховантажу Arvin, який затонув 17 січня біля берегів Туреччини, Вони прилетіли до Одеси вранці 20 січня. Ще трьох членів екіпажу досі шукать на місці катастрофи.

Українські моряки прилетіли до Одеси

Літак з українськими моряками прибув з Анкари в Одесу о 9:00. про це повідомив Укрінформу керівник консульського відділу Посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.

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З лікарні українців виписали ще два дні тому. Також морякам провели тести на коронавірус, вони виявились негативні, тому чоловіків відпустили додому.

Трьох членів екіпажу ще шукають

Пошуково-рятувальну операцію щодо трьох зниклих членів екіпажу проводить турецька берегова охорона. Про це Hromadske повідомила речниця посольства України в Туреччині Ганна Шмик.

Наразі роботи тривають і вдень, і вночі, проте їх значно ускладнюють погані погодні умови.

Що відомо про катастрофу Arvin: