Росія використає катастрофу у Броварах, щоб залякувати владу України, – експерт з безпеки

У Броварах сталась жахлива катастрофа ДСНС, у результаті якої загинуло керівництво ДСНС. Росія використає це, щоб залякувати владу України.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Унаслідок падіння гелікоптера біля садочка у Броварах відомо про 16 загиблих та 22 поранених.

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Росіяни підготують ІПСО

Жовтенко зазначив, що ворог буде натякати в черговій хвилі ІПСО, що це, мовляв, не випадковість і це до певної міри "справедливе" покарання з точки зору бачення російського воєнно-політичного керівництва цієї ситуації тощо. Росіяни можуть виконувати 2 задачі в цій ІПСО:

Посилювати їхнє внутрішнє "побєдобєсіє", якого в них і так бракує через цілий ряд об'єктивних і серйозних обставин. Спробують показати уявну ілюзорну телевізійну спроможність російських спецслужб і їхнього власного гібридного ресурсу.

Вплив на українське суспільство, вплив на український державний апарат.

Спроба довести українському воєнно-політичному керівництву, що вони умовно не перебувають у безпеці,

– зауважив експерт з міжнародної безпеки.

Жовтенко про те, що Росія використає катастрофу у Броварах, щоб залякувати владу України: дивіться відео

Вигідна для росіян пропаганда

Він продовжив, що росіяни будуть намагатись до цього прив'язати той самий візит Зеленського до США в кінці грудня минулого року. Будуть казати, що наступний візит може закінчитись так само тощо. Ми повинні розуміти, чуючи це все й передбачаючи це все, що це є не більше, ніж елемент російської гібридної пропаганди.

"Для росіян це один із варіантів виходу з того глухого кута, у якому вони перебувають", – наголосив Жовтенко.

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