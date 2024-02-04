Де ГУР вразило російський катер "Івановєц": OSINT-дослідники показали координати

Українські спецпризначенці з ГУР МО вночі 1 лютого знищили російський катер "Івановєц" в анексованому Криму. Зрештою у мережі з'явилося точне місце, де вразили судно окупантів.

У телеграм-каналі "Кримський вітер" зазначили, що атаку на ракетний катер "Івановєц" здійснили на східному узбережжі окупованого півострова. Це судно окупантів є доволі рідкісним.

Цікаво Ювелірна операція, – Тизенгаузен про чергову втрату чорноморського флоту

У мережі опублікували координати місця підбиття "Івановця"

Представники телеграм-каналу "Кримський вітер" зазначили, що за допомогою досить оригінального методу, а саме астрономічного, OSINT-дослідники визначили координати точки спостереження, тобто дрона, з якого велося фільмування, а також азимут його руху на катер "Івановєц".

Координати: 45.3106, 32.8153 – це на захід від озера Донузлав, приблизно за 13,5 кілометра від входу в бухту,

– зазначили у телеграм-каналі.

Також у мережі опублікували супутникові знімки, як саме виглядало місце попадання по ворожому судну. За попередніми даними, цей катер пішов на дно вслід за крейсером "Москва"



Місце ураження російського катера "Івановєц" / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Представники телеграм-каналу також нагадали, що "Івановєц" атакували шістьма морськими дронами MAGURA V5 українського виробництва.

Катер "Івановєц" підбили біля Криму