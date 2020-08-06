Поблизу курорту "Катранка", що в селі Лиманка Татарбунарського району Одещини, у морі потонули чоловік та дружина. Сталося це, вочевидь, через те, що відпочивальники не зуміли впоратися з течією води.

Про те, як трапилось лихо, на своїй фейсбук-сторінці розповів Олексій Левченко – очевидець події. Він із ще кількома людьми допомагав рятувати жінку.

Тим часом У курортному Залізному Порту туристи злягли до лікарні з коронавірусом: подробиці

Як все відбувалося:

За словами Левченка, в день трагедії, 4 серпня, на пляжі було вітряно, а саме подружжя, яке потонуло, не було напідпитку.

Я відплив подалі і насолоджувався тими гойдалками з хвиль, які накочували одна за одною. Захопившись цим, я не помітив, як пристойно віддалився від берега. Перекинувшись на спину, благополучно дістався до безпечного місця. Повернувши голову, я побачив симпатичну молоду дівчину, наші погляди на секунду перетнулися. Вона посміхалася і була щаслива,

– зауважив він.

Чоловік додав: у мить в нього промайнула думка: "так далеко від берега плаває сама і не боїться".

Як потім він побачив, дівчина відпочивала разом з великою компанією.

При цьому, виходячи із моря, чоловік зауважив, що робити йому це неабияк важко, "нібито назад його тягнула якась сила".

Відтак, він витяг з води своїх дітей та звернув увагу на компанію дівчини, яка почала дивно поводитись.

Найстарший з них почав махати руками, бігаючи по пляжу. А незнайомка в морі вже була в оточенні двох чоловіків.

Як виявилося пізніше, один з них її чоловік, інший – кум. Вони віддалялися від берега, а ситуація розгорталась дуже стрімко.

Буквально відразу з поля зору зник один з чоловіків, після нього – дівчина. Третій на спині плив до берега.

Через деякий час тіло дівчини стало видно і здавалося, що вона теж пливе на спині. Але згодом стало зрозуміло, що хвиля просто несе її тіло.

Далі був шок, хтось кричав, хтось плакав, хтось просто не розумів, як це могло статися,

– переповів очевидець.

За його словами, на допомогу відгукнулись сім'я медпрацівників і хлопець, які теж відпочивали поруч.

Хлопець протягом 2 годин робив масаж серця і штучне дихання. Тим часом Левченко зі старшим сином весь цей час брали участь і виконували всі вказівки чоловіка – медпрацівника.

Запаху спиртного від дівчини не було чути.

"Швидка" приїхала вже ніби до покійниці"

Люди на пляжі відчайдушно намагалися врятувати жінку. А ось, коли приїхала "швидка", то, за словами очевидця, медики в кареті поводились так, ніби приїхали вже до покійниці.

Відпочивальники самі несли на ношах тіло жінки та зупинялися кожні 20 – 30 секунд, роблячи штучне дихання. Натомість лікар у "швидкій" нічого не міг знайти та підключити необхідне обладнання. Відтак, ті ж самі люди з пляжу продовжували надавати медичну допомогу жінці вже в машині.

Що кажуть правоохоронці і рятувальники

Врятували 37-річну жінку, на жаль, не вдалось. Вона померла о 23:10 5 серпня у лікарні. Про це ТСН розповіли у ДСНС регіону.

Як уточнили у Нацполіції, жінку доправили до реанімації Татарбунарської ЦРЛ, де вона померла.

Чоловіка 6 серпня, знайшли рятувальники. За фактом загибелі людей відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".