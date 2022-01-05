У Казахстані протестувальники висунули владі нові вимоги

У містах Казахстану 5 січня тривають протести. А мітингувальники з Жанаозена висунули владі нові вимоги.

Влада Казахстану виконала прохання протестувальників, зокрема знизила ціну на зріджений газ та відправила у відставку уряд. Однак акції продовжуються. А люди, за інформацією ORDA, висувають нові вимоги.

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Жителі Жанаозена висунули нові вимоги

Вже 5 січня протестувальники міста Жанаозен, яка разом з Алмати найактивніше мітингує, висунули владі свої нові вимоги.

Учасники акцій просять

змінити режим;

провести народні вибори акіма (голова місцевого органу виконавчої влади) кожної області та міста, кандидатів має обирати місцеве населення;

повернути Конституцію 1993 року;

влада не має переслідувати громадських активістів;

до влади має прийти людина, яка є поза системою та не з владних кіл.

Звертаємо увагу, що ці вимоги висунули поки протестувальники лише Жанаозена.

У місті протестують понад 10 тисяч людей

На вулиці Жанаозена до обіду 5 січня вийшли приблизно 12 тисяч людей. Протести там не припиняються.

Акції протесту у Жанаозені: дивіться відео

Ситуація з протестами в Казахстані: коротко