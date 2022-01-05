У Казахстані закрили консульство США: американців просять не виходити на вулиці
Джерело:Генконсульство США в Казахстані
Генеральне консульство США у Казахстані припинило приймати відвідувачів. Держдеп звернувся до всіх американців, які перебувають на території охопленої протестами країни.
Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті дипвідомства, генконсульство не працюватиме 6 січня. Усі співробітники перейшли на дистанційну роботу.
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Американцям порадили не виходити на вулицю
Американцям, які зараз перебувають в Казахстані рекомендують уникати території, де відбуваються демонстрації. Усім громадянам, які потрапили у скрутне становище, радять негайно звертатись за телефонами, які оприлюднили на сайті.
Навіть мирні демонстрації можуть перерости в конфронтацію і перерости в насильство. Вам слід уникати демонстрацій і бути обережними поблизу будь-яких великих зібрань чи протестів,
– порадили в генконсульстві.
Що закликають робити у дипвідомстві:
- Уникати місць демонстрацій.
- Бути обережними, якщо несподівано перебуваєте поблизу великих зібрань або протестів.
- Стежити за оновленнями місцевих ЗМІ.
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Головне про масштабні протести в Казахстані:
- Протести в Казахстані почались 3 січня, першочерговою причиною стало підвищення ціни на газ.
- Згодом президент відправив у відставку уряд, а також повернули початкові ціни на газ.
- Проте це протести не зупинило: їхній епіцентр – Алмати, де палять адміністративні будівлі.
- Повідомляють про перших загиблих під час заворушень.
- На території всього Казахстану ввели надзвичайний стан.
Дивіться відео про протести в Казахстані: