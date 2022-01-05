У Казахстані закрили консульство США: американців просять не виходити на вулиці

Генеральне консульство США у Казахстані припинило приймати відвідувачів. Держдеп звернувся до всіх американців, які перебувають на території охопленої протестами країни.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті дипвідомства, генконсульство не працюватиме 6 січня. Усі співробітники перейшли на дистанційну роботу.

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Американцям порадили не виходити на вулицю

Американцям, які зараз перебувають в Казахстані рекомендують уникати території, де відбуваються демонстрації. Усім громадянам, які потрапили у скрутне становище, радять негайно звертатись за телефонами, які оприлюднили на сайті.

Навіть мирні демонстрації можуть перерости в конфронтацію і перерости в насильство. Вам слід уникати демонстрацій і бути обережними поблизу будь-яких великих зібрань чи протестів,

– порадили в генконсульстві.

Що закликають робити у дипвідомстві:

Уникати місць демонстрацій.

Бути обережними, якщо несподівано перебуваєте поблизу великих зібрань або протестів.

Стежити за оновленнями місцевих ЗМІ.

МЗС України , тим часом, повідомили, що поки жоден українець не звертався по допомогу до українських дипломатів в Казахстані.

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Головне про масштабні протести в Казахстані:

Протести в Казахстані почались 3 січня, першочерговою причиною стало підвищення ціни на газ.

Згодом президент відправив у відставку уряд, а також повернули початкові ціни на газ.

Проте це протести не зупинило: їхній епіцентр – Алмати, де палять адміністративні будівлі.

Повідомляють про перших загиблих під час заворушень.

На території всього Казахстану ввели надзвичайний стан.

Дивіться відео про протести в Казахстані:

Люди вийшли на масові протести через підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Водночас протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Їхня причина, ймовірно, політична.