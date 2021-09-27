Кажуть про "червоні лінії": у Путіна розповіли, як реагуватимуть на війська НАТО в Україні
Джерело:Интерфакс
Росія та Білорусь спільно реагуватимуть на появу військ НАТО на території України. Їхні дії будуть спрямовані для гарантування безпеки обох країн.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін та Олександр Лукашенко під час зустрічей обговорюють такі можливості. Цю тему згадували неодноразово.
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Якою буде реакція на появу військ НАТО
За словами Пєскова, Путін наголошував, що це перебуває за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив раніше.
Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на територію України неодноразово згадувалася президентом Путіним,
– наголосив Пєсков.
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Вступ України в НАТО: останні новини
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