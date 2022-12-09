КДБ під прикриттям: як працює брудна російська агентура в ЄС

Держави, де влада зосереджена в одних руках часто використовують свої посольства, як "поліцейські дільниці за кордоном", щоб виловлювати "неугодних" громадян. Так, Росія продовжуючи традицію недоімперії СРСР, перетворила свої дипломатичні представництва на "центри ФСБ за кордоном".

Про це 24 каналу розповів український дипломат, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний. За його словами, така практика широко розповсюджена в деяких арабських країнах, Китаї, Кубі, Північній Кореї та донедавна Лівії.

Читайте також Наришкін і Орбан: як Будапешт став другим домом для головного шпигуна Путіна

ФСБ – по назві, КДБ – по суті

Дипломат розповів, що Росія лише змінила назву радянської спецслужби КДБ на ФСБ, але суть від цього не змінилась, а через посольства Росії працюють агенти ФСБ, щоб дестабілізувати ситуацію в певних країнах.

Крім того, як зазначив Безсмертний, Росія для подібних цілей використовує російські православні церкви, громадські організації, благодійні фонди, представництва ЗМІ та окремих журналістів, які акредитовані для роботи в певних країнах.

Все це, в більшості своїй – є лише прикриттям резидентур ФСБ Росії,

– запевнив експосол.

Як з цим боротись

Роман Безсмертний розповів, що європейські органи безпеки працюють і майже щомісяця виявляють російських агентів в європейських структурах. Більш того, Росія навіть намагається збільшити їхню кількість.

Як ФСБ готує агентів під виглядом "дипломатів": дивіться відео

Згадайте тогорічні випадки, коли "певні особи" намагались проникнути на "роботу" в урядові структури Європейського Союзу, тобто це – загальна практика,

– пояснив дипломат.

Для того, щоб розв'язати цю проблему, потрібно не тільки виявити цих агентів, а ліквідувати першоджерело, оскільки нинішні режими Росії, Ірану, Китаю, Північної Кореї, Куби – це невичерпні джерела подібної терористичної та розвідувальної діяльності.

Російські агенти у Європі: що відомо