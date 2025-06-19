Він профі, – у Зеленського відреагували на плани Келлога відвідати Білорусь

Є інформація, що спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог може здійснити візит до Білорусі, де планує зустрітися із самопроголошеним президентом Алєксандром Лукашенком. Це спроба домінувати на цьому напрямку, тому це правильна стратегія.

Однак не буде жодних можливостей запустити мирні переговори через Білорусь. Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Це спроба домінувати

Михайло Подоляк припустив, що, можливо, якщо Келлог буде у Білорусі, то зрозуміє, що Лукашенко не є суб'єктним політиком, не має жодних впливів на Кремль, тому не може бути організатором якихось процесів. Залежність Білорусі від Росії занадто висока.

Якщо Келлог буде домінувати в організації тих чи інших процесів щодо врегулювання війни – це набагато краще. Тому що Келлог – профі. Він розуміє мотиви Росії, що таке війна, що простих рішень тут не буде, що швидко вийти на щось – неможливо. Я так розумію, будь-яка ініціатива від Келлога – це спроба домінувати саме на цьому напрямку,

– підкреслив посадовець.

Раніше на цьому напрямку домінував Стів Віткофф, який відомий своєю проросійською риторикою. Усі зустрічі не дали результату. Або навпаки – показали усім, що Росія – неадекватна.

Однак американцям треба зробити висновки, що через Білорусь не буде жодних можливостей. Адже навіть переговори у Стамбулі не дали результату, хоча вони були за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана, який має вплив на Росію. Річ у тім, що Владімір Путін не зацікавлений у переговорах.

Нагадаємо, у виданні Reuters зазначили, що Кіт Келлог планує поїздку у Білорусь та зустріч з Лукашенком. Офіційно про візит ще не повідомлялося. За словами двох джерел, порядок денний ще не визначено, проте Келлог у неформальних розмовах називав візит можливістю запустити діалог щодо припинення російсько-української війни. Журналісти наголосили, що візити такого рівня вимагають тривалої підготовки, і завжди існує ризик, що їх можуть скасувати або змінити в останню хвилину.