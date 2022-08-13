Керівний склад окупантів звалює за Дніпро, – Кім про наслідки вибухів на окупованій Херсонщині

Після серії вибухів, які пролунали на окупованих територіях 13 серпня в окупантів у південних областях почалася паніка. Командування покидає підрозділи росіян на правому березі Дніпра та втікає.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Водночас москва продовжує погрожувати географічним розширенням меж "спецоперації".

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Що відомо про втечу командирів росіян

Ймовірно, з російськими командирами трапилося те, що часто є в їхніх підопічних – деморалізація. Проте також можливий варіант, що їм надійшов наказ покинути підрозділи від вищого командування.

Не дуже, але трохи жаль тупих ор*ів, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро,

– написав Кім.

Напередодні посадовець записав відео, де сказав, що сили оборони продовжують ефективно працювати на Миколаївщині. "Робота триває, але коментарів не буде найближчим часом до певних результатів", – підсумував він у відео.

Кім з генералом Дмитром Марченком 13 серпня: дивіться відео

Становище росіян на Херсонщині дуже погане

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що зараз на Херсонщині загалом є приблизно 20 тисяч російських військових. Це ті сили, які все встигли накопичитись там за час окупації.

Проте після ударів по мосту біля Каховської ГЕС, росіяни вже не мають можливості підсилюватись. Окупанти навіть не зможуть перекидати їжу підрозділам у Херсоні. "Все те, що вони перекинули на правий берег раніше, щоденно знищується нашими Збройними Силами", – наголосив посадовець.

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