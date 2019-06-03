Кернес має бути арбітром у справі, а не ставати на чийсь бік, – Мендель про скандал у Харкові

Ситуація в Харкові навколо повалення протестувальниками пам'ятника маршалу Жукову – яскравий приклад поганої гуманітарної політики останніх років та непродуманої декомунізації. Особливо це стосується міст, де у громади немає злагоди у цьому питанні. Тож міський голова у цьому питанні повинен бути арбітром, а не ставати на чийсь бік.

"Ситуація в Харкові навколо пам'ятника маршалу Жукову – яскравий приклад непродуманості та недосконалості гуманітарної політики, яка проводилася протягом останніх років", – таку позицію адміністрації Володимира Зеленського озвучила прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу журналістам, а згодом і на своїй сторінці у Facebook.

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Що сказала прес-секретар Зеленського про події у Харкові

За її словами, закон про декомунізацію створив "правову колізію". Він, мовляв, вимагає перейменувань та знесення пам'ятників радянським діячам, але водночас робить винятки для випадків, коли такі історичні пам’ятки пов'язані із опором і вигнанням нацистських окупантів з території України. Тут і виникає правова колізія і ситуація навколо пам'ятника Жукову показова: він і радянський діяч, і людина, пов'язана із вигнанням окупантів з України.

Далі прес-секретар порадила від імені президента "розв'язувати подібні колізії в рамках закону", але – на місцевому рівні. Мовляв, слід провести громадські консультації і слухання та досягнути оптимального рішення, яке б задовольнило всі зацікавлені сторони.

Міський голова, як лідер територіальної громади, має бути арбітром у цьому протистоянні і організувати процес пошуку оптимального рішення, а не ставати на чийсь бік,

– наголосила Мендель.

Натомість реакцію на ситуацію з боку Росії президент "вважає не більше ніж черговим втручанням у внутрішні справи суверенної держави і застерігає російську сторону від повторення подібних кроків".

Що трапилося в Харкові?

2 червня на з'їзді партії "Довіряй ділам" у Харкові співголовами політсили обрали мера міста Геннадія Кернеса та міського голову Одеси Геннадія Труханова. Цей з’їзд пікетували громадські активісти. Протестувальники вирішили нагадати українцям про 2013 та 2014 роки, коли лідери партії "мали відкриту проросійську позицію".

Саме під час цього пікету люди звалили погруддя Жукова, розташоване неподалік Палацу Спорту, де й відбувався з'їзд партії "Довіряй ділам". До речі, ім’я цього маршала Кернес хотів повернути одному з харківських проспектів, і це також викликало серед городян протести та гучний резонанс.



Повалений пікетувальниками пам'ятник маршалу Жукову

Хто такий маршал Жуков? Це радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.





Маршал Георгій Жуков



Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".