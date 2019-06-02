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      Кернеса і Труханова обрали співголовами партії "Довіряй ділам"

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      Кернеса і Труханова обрали співголовами партії "Довіряй ділам"
      Кернеса і Труханова обрали співголовами партії "Довіряй ділам" / Espreso.tv

      У Палаці спорту Харкова пройшов перший етап об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй ділам" – так званої партії мерів за участю міських голів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова. В ході з'їзду делегати одноголосно обрали Кернеса головою партії "Довіряй ділам".

      Новообраний глава політсили запропонував делегатам обрати співголовою партії Труханова. Цю пропозицію поставили ​​на голосування і делегати також одноголосно підтримали її.

      Читайте також: З'їзд партії Кернеса і Труханова пікетують громадські активісти: перші фото та відео

      У своїх виступах Кернес і Труханов задекларували низку важливих моментів: приведення закону про мову до європейських стандартів, мир на Донбасі виключно мирним шляхом і продовження реформи децентралізації в Україні.

      Другий етап об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй ділам" пройде 9 червня в Одесі.

      Що відомо про партію "Довіряй ділам"? Кернес і Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Це умовна "партія мерів" з прицілом на електорат південного сходу України. Передбачається, що виборчий список очолить Кернес.

      Блок "партії мерів" Труханова і Кернеса плюс "Відродження" і частини "Нашого краю" цілком може подолати п’ятивідсотковий бар’єр на виборах, і стати учасником коаліції. Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Геннадій Труханов Геннадій Кернес Новини Харкова Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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