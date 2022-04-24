Об этом рассказал 24 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что днем россияне обстреливали Золочевский и Чугуевский районы.

К теме Россияне попытались штурмовать ВСУ в районах Пашкового, Довгенького: понесли потери и отступили

"По предварительным данным, 11 раненых, среди них 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1. Два человека погибли в Харькове и Чугуеве", – написал Синегубов.

Не пренебрегать воздушной тревогой

По словам главы ОВА, правоохранители усиленно патрулируют Харьковщину. Синегубов поблагодарил всех, кто воздержался от посещения храмов на Пасху, и священников, которые поняли опасность и не проводили богослужения во время комендантского часа.

Он добавил, что нельзя пренебрегать сигналами оповещения воздушной тревоги. Кроме этого, Синегубов призвал без необходимости не выходить на улицу.

Обратите внимание – россияне атаковали Харьков 24 апреля: смотрите видео