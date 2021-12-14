Кидали каміння та світили лазерами: на польський патруль знову напали мігранти

Нелегальні мігранти, які продовжують штурмувати польський кордон з боку Білорусі, вчинили черговий акт агресії. Цього разу вони кидали каміння у польських прикордонників.

"Допомагали" мігрантам і білоруські силовики, які використали проти прикордонників лазери.

Важливо Білоруський генерал був присутній під час штурму кордону з Польщею, – спецслужби

Відповідне відео оприлюднили у Міністерстві оборони Польщі.

Черговий акт агресії з боку мігрантів. Цього разу біля Мельника одна з військових машин, що патрулюють територію вздовж тимчасового паркану, була закидана камінням з території польсько-білоруського кордону. Лазери знову використовували білоруські служби,

– мовиться у повідомленні.

На польський патруль знову напали мігранти: дивіться відео

Зауважимо, що 13 грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі. Вони кидали каміння в силовиків і пошкодили 5 поліцейських автомобілів.

Криза на білорусько-польському кордоні: головне

Ситуація на польсько-білоруському кордоні значно загострилась 8 листопада. Тоді натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.

Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. В Європейському Союзі твердо переконані, що людей організовано звезли на кордон.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Цієї ж позиції дотримується й Єврокомісія.

Як Путін шантажує Європу через мігрантів: дивіться відео