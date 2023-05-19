У кількох місцях були пожежі: наслідки нічної атаки на Київщину
Джерело:Руслан Кравченко
Росіяни вночі 19 травня вчергове запустили свої безпілотники по Київській області. Усі ворожі дрони збила українська протиповітряна оборона.
Попри це, уламки БПЛА все ж спровокували пожежі в кількох місцях Київщини. Наразі пожежники вже приборкали вогонь.
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На Київщині уламки безпілотників спричинили пожежу
Голова Київської ОДА Руслан Кравченко розповів про наслідки атаки по Київській області. За його словами, тривога тривала понад 4 години, під час цього у регіоні активно працювала ППО.
Він також зазначив, що внаслідок атаки влучань в області не зафіксували. Проте падіння уламків російсько-іранських дронів все ж спровокували пожежу.
У двох місцях було виявлено загоряння лісової підстилки,
– наголосив Кравченко.
Руслан Кравченко також підкреслив, що внаслідок атаки повідомлення про постраждалих чи пошкодження будівель – поки не надходили. Наостанок він подякував силам протиповітряної оборони за професіоналізм та збережені життя українців.
Росіяни вчергове атакували Україну дронами та ракетами
- Вночі 19 травня в Україні кілька годин тривала повітряна тривога. Спочатку сирени увімкнули у східних областях, а згодом – й в усіх інших регіонах нашої країни.
- Жителі різних регіонів повідомляли про вибухи. Зокрема, на Київщині місцева влада повідомляла про роботу ППО.
- Згодом голова КМВА Сергій Попко заявив, що Київську область росіяни атакували "Шахедами". За його словами, українські захисники неба знищили усі повітряні цілі, що летіли на Київ.
- Вже вранці Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що Сили та засоби протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" знищили 16 дронів-камікадзе та 3 "Калібри". Всього росіяни запустили 6 ракет та 22 безпілотники по Україні.
- У ЗСУ пояснили, що постійними нічними атаками ворог намагається виснажити системи ППО, оскільки вночі збивати повітряні цілі значно складніше. Крім цього, ворог намагається розділити суспільство й розхитати загальний внутрішній стан нашої країни постійними ракетними обстрілами чи атаками дронів.