Візит Кім Чен Ина у Росію: у Кремлі підтвердили приїзд лідера КНДР і його переговори з Путіним
Глава Північної Кореї Кім Чен Ин 11 вересня відправився на поїзді у російське місто Владивосток. Там диктатор планує зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним.
Це буде офіційний візит північнокорейського диктатора буцімто на запрошення президента Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина в Росію
Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що під час візиту Кім Чен Ина в Росію очільники КНДР і Росії проведуть перемовини з делегаціями. Однак не виключив того, що диктатори можуть зустрітися тет-а-тет.
На запрошення президента Владіміра Путіна голова Державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин в найближчий день відвідає Росію з офіційним візитом,
– зазначили у Кремлі.
Інформацію про поїздку Кім Чен Ина в Росію підтвердили й у Північній Кореї. Так, Корейське центральне інформаційне агентство повідомило, що Кім Чен Ин під час поїздки зустрінеться з Путіним.
Що відомо про поїздку Кім Чен Ина в Росію
- Південнокорейські ЗМІ 11 вересня заявили, що лідер КНДР Кім Чен Ин відправився з міста Пхеньян у місто Владивосток. Там він має зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним.
- Згодом в уряді Південної Кореї зазначили, що спеціальний потяг, у якому, ймовірно, перебуває Кім Чен Ин направляється у бік кордону з Росією. Там наголосили, що швидше за все він їде у Владивосток, адже це найближче велике місто до кордону з КНДР.
- Раніше журналісти видання The New York Times заявляли, що основною темою, яку мають обговорити політики буде постачання зброї Північною Кореєю у Росію. Зокрема, Путін прагне отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети.
- Водночас КНДР прагне отримати від Росії певні преференції у матеріалах чи грошах. Це може бути зерно, нафта, військові технології, а також тверда валюта як оплата.