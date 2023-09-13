КНДР провокує Китай на конфлікт: чим може закінчитися загравання Путіна з Кім Чен Ином

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Владивостока, де зустрінеться з Володимиром Путіним для перемовин. Предметом великих дискусій залишається питання про те, чи ця зустріч відбувається за погодженням з Китаєм.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, своїм візитом до Росії Кім Чен Ин може збільшити свою суб'єктність на міжнародній арені.

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Наскільки великим є вплив Китаю на КНДР

Немає сумніву, що Північна Корея знаходиться у сфері впливу Пекіна. Були такі випадки, коли КНДР як країна виживала виключно завдяки допомозі з Китаю, який є чи не єдиною країною у світі, що має економічні відносини з Пхеньяном.

Втім, останні дії Північної Кореї викликають роздратування в Пекіні. Це стосується зокрема випробувань балістичних ракет, які летять вбік Японії. Такі провокації змушують Південну Корею та Японію витрачати більше грошей на посилення свої обороноздатності, що не відповідає довгостроковим інтересам Пекіна.

"Посилюючись проти загроз із КНДР, демократичні країни Азії посилюються також і на випадок потенційного конфлікту з Китаєм. В цьому випадку випробування Північної Кореї є своєрідним "фальстатром", що грає проти Пекіну", – пояснив Рейтерович.

Що може вдіяти Пекін у випадку зближення КНДР та Росії

Існує й інша думка , згідно якої контроль Китаю над КНДР є значно більшим, – аж до того, що навіть гра Пхеньяна із балістичними ракетами може бути зумовлена наказами Пекіна. В такому випадку майбутні угоди Путіна та Ким Чен Ина розглядають як повністю санкціоновані Китаєм.

Китай не має інструментів для того, щоб вплинути на КНДР, зокрема й у випадку її перемовин з Росією, адже навряд чи Пекін зможе вказати Пхеньяну, яке і в якій кількості озброєння той може передати Кремлю.

"Навряд чи Китай позитивно дивиться на зближення Росії та КНДР. Втім зараз через проблеми із армійськими запасами Путін може пообіцяти Кім Чен Ину значно більше, аніж Китай. Через це може статися так, що Китай не зможе бути навіть посередником у цих домовленостях", – припустив політолог.

Ігор Рейтерович про російсько-північнокорейське зближення: дивіться відео

Попри це, у Китаю є інструменти для того, щоб висловити своє невдоволення діями Росії відносно КНДР. Йдеться не лише про майбутній візит Путіна до Пекіна, а й про участь Китаю в українських мирних ініціативах чи навіть його голосування в ООН.

Китай спостерігає за цією ситуацією з незадоволеним обличчям. Тому в найближчі тижні можна очікувати на несподівані заяви Пекіна,

– зазначив Рейтерович.

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