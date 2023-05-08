Офіцер ЗСУ припустив, як збиття "Кинджала" вплине на постачання зброї Україні

Сили ППО вперше з початку повномасштабного вторгнення збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Ця змога з'явилася після передачі Україні ЗРК Patriot.

Про це 24 Каналу розповів офіцер 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, кожна успішна операція українських військових позитивно впливає на питання передачі сучасної зброї.

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Зброї буде більше

Як наголосив Березовець, українські військові майстерно опановують сучасне західне озброєння. На Заході бачать кожну успішну операцію Сил оборони.

Такі операції не лише надихають союзників, але й збільшують обсяги допомоги. Кожна успішна операція сприятиме, що сучасної зброї в Україні буде більше й більше,

– вважає Березовець.

Західним союзним вигідно постачати Україні сучасну зброю. Тут є певний прагматичний момент, адже вони можуть протестувати свої зразки озброєння в реальних бойових діях.

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Так сталося, до прикладу, і з ракетою "Кинджал". Це перше збиття такої ракети у світі в реальних бойових діях. Раніше було лише теоретично відомо, що система Patriot може збивати такі гіперзвукові ракети.

Вони можуть протестувати на нашій землі, як це все працює. Їм це необхідно, адже Росія становить для них екзистенційну загрозу на десятиліття вперед, якщо не розвалиться. Тому це відкриває для нас небачені можливості,

– підкреслив Березовець.

Сили ППО збили "Кинджал": коротко